X Factor 2020, le lezioni di Emma e i concorrenti più divertenti

La seconda serata di Audition (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020) è andata alla grande e finalmente la musica torna in scena in prima serata su Sky Uno, tutti i giovedì alle 21.15. Dopo tanta attesa e dopo tutte le preoccupazioni legate alla pandemia, la macchina del talent show (Le foto della seconda puntata di X Factor) più amato del piccolo schermo, scende in pista con un’edizione unica e originale, come nello stile di XF. E' un nuovo inizio, così come nuova è la formazione della giuria, quattro artisti molto diversi tra loro, due ritorni in famiglia e due new entry con un obiettivo unico, identificare i dodici talenti da portare ai Live. Solo chi dimostrerà di avere la stoffa giusta e il fantomatico "Fattore X" arriverà sul podio. Tra gli ultimi commenti rilasciati dai giudici, quello di Manuel Agnelli a Sky Tg24, ci racconta la sua visione. "E' fantastico riuscire a fare un programma dove la musica è protagonista, proprio in un momento difficile come questo. Stanno uscendo tante cose in questa seconda edizione. Da una parte c'è la presenza degli inediti. Ci saranno naturalmente anche le cover, ma gli inediti sono il modo per prestare il microfono ai ragazzi, anche se poi non arrivano in finale. Poi c'è il capitolo giuria. Le dinamiche quest'anno sono diverse. Ci piacciamo, andiamo molto d'accordo, anche se siamo molto diversi. C'è grande complicità e siamo personaggi complementari".