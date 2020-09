X Factor 2020, Dylan commuove Emma con D’improvviso di Lorenzo Fragola

Nel corso della seconda serata ( LE FOTO DELLA PUNTATA ) di Audition, davanti al tavolo dei giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika e ad Alessandro Cattelan, sono state tante le emozioni, le sorprese e i talenti, tra questi un posto speciale è quello conquistato dal giovane faentino, Dylan Luppi. Il ventunenne lavora in una fabbrica metalmeccanica, ma ha in tasca un sogno, e lo tieni ben stretto: sfondare nel mondo della musica e diventare una popstar.

Di padre italiano e madre nigeriana con cui ammette di non avere rapporti, Dylan racconta una storia, la sua. Una storia che parla di un’infanzia difficile dopo una separazione complessa che lo ha portato a vivere in una casa famiglia a Faenza. Nonostante il dolore per l'assenza dei suoi genitori, il ragazzo non si arrende, la sua fortuna è stata scoprire la musica e il suo grande talento. Dylan ha deciso di portarlo a X Factor (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020), facendosi conoscere con “D'improvviso” di Lorenzo Fragola. Non ci sono dubbi, dalla giuria arrivano quattro sì e le lacrime di una emozionatissima Emma che non nasconde i suoi sentimenti.

