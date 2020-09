Melancholia, la band conquista i giudici di XF con inedito e cover

Con quattro sì, tanti complimenti e una insolita richiesta di bis, la band perugina colpisce i giudici di X Factor con il loro inedito e la cover di Look at me richiesta da Manuel Agnelli

approfondimento

Beatrice, alias Bea Lambe, commuove con l'inedito sulla dislessia

I Melancholia sbarcano davanti ai giudici Manuel, Emma, Mika e Hell Raton (VAI ALLO SPECIALE DI XF2020) con il piglio creativo di chi è consapevole di ciò che sta comunicando. Due uomini e una donna, tre artisti che suonano insieme da cinque anni e rispondono ai nomi di Benedetta, frontwoman del gruppo, Filippo (chitarra) e Fabio (synth & drum machine). Il loro è un mix di stili, carico di energia, un’energia che va dritta a conquistare il pubblico, il trio canta l'inedito "Leon" e, su richiesta di uno scettico Manuel Agnelli, si cimenta nella cover di “Look At Me!” di XXXTENTACION, a questo punto non ci sono dubbi. “Quello che mi colpisce di voi è l’unicità”, ammette subito dopo il giudice. I ragazzi hanno un posto all'interno del talent show e intendono puntare alto. Oggigiorno, come spesso hanno ricordato i giudici durante la seconda puntata di Auditions, non è facile sapersi distinguere e proporre qualcosa di realmente originale. I perugini Melancholia ci sono riusciti e...questo è solo l'inizio.

Appuntamento con la terza puntata di Audizioni di X Factor 2020 giovedì 1 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).





Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale