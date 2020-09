Beatrice, alias Bea Lambe, commuove con l'inedito sulla dislessia

Beatrice siede al pianoforte e canta un brano originale: in "Super potere" la ventenne racconta come una debolezza possa diventare un punto di forza. XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno

Anche nel secondo appuntamento, numerosi i ragazzi ( LE FOTO DELLA PUNTATA ) che hanno lasciato il segno sia tra i giudici sia nel pubblico a casa, che li ha seguiti e applauditi tramite i profili social, dove prosegue l’ottimo sentiment nei confronti della giuria, compatta e carichissima. Tra i tanti apparsi nel corso della serata, quattro sì, tanti complimenti ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ) e anche una richiesta di bis per i Melancholia, che dopo aver proposto l’inedito “Leon” hanno eseguito, su richiesta di Manuel Agnelli, “Look At Me!” di XXXTENTACION.

approfondimento

Cosa è successo a X Factor ieri sera in 3 minuti: la seconda puntata

Non poteva che conquistare tutti, la giovane bolognese Beatrice Lambertini in arte Bea Lambe, i giudici e il pubblico da casa non hanno nascosto l'entusiasmo e la commozione. A soli vent'anni l'artista bolognese ha racconta la sua storia in musica toccando un tema delicato che la riguarda da vicino: ha parlato del suo "superpotere", Bea è dislessica (X Factor 2020: rivivi il meglio della seconda puntata di Audizioni) e crede che ognuno di noi abbia dei superpoteri, e che a volte "ciò che noi crediamo sia un nostro difetto può rivelarsi una nostra forza". Il suo brano, Superpotere, non ha bisogno di spiegazioni, basta lasciarsi trasportare dalle note e "sentire".



Appuntamento con la terza puntata di Audizioni di X Factor 2020 giovedì 1 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455).





Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale