X Factor, le prime parole dei nuovi giudici del talent

In diretta durante la decima puntata di Epcc Live (rivivi qui la diretta), Alessandro Cattelan ha presentato la nuova giuria di X Factor 2020, al banco quest’anno una donna e tre uomini, due new entry e due grandi ritorni in famiglia. Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, una squadra rivoluzionaria come la prossima edizione del talent show più amato del piccolo schermo. Un quartetto che avrà un unico obiettivo, trovare i 12 artisti che si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Solo chi dimostrerà di avere il fattore X potrà inseguire il sogno di superare le audizioni e arrivare in finale. Ecco quali sono state a caldo, le prime parole dei giudici (EPCC, le foto della decima puntata con i giudici di X Factor).