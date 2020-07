Sky Upfront, la nuova programmazione 2020/2021

Dalle prime visioni alle produzioni di successo, il meglio del cinema e dell’intrattenimento disponibili sempre e ovunque con Sky On Demand e Sky Go. Anche lo sport non si ferma: sarà un’estate lunga un anno con il meglio del calcio italiano ed europeo, fino agli Europei del 2021, motori, tennis, Nba e altre novità

Nuove serie tv, il meglio del cinema, produzioni di successo per l’intrattenimento. Ma anche tanto sport in diretta e in esclusiva, arte, documentari, programmi per bambini e news. Sarà una stagione televisiva all’insegna del “Back to Next”, quella del 2020/2021 per Sky. Ancora una volta nelle case degli abbonati arriveranno grandi contenuti, con l’eccellenza di sempre e la libertà di fruirne come e quando si preferisce, con Sky On Demand e Sky Go, o per chi ha scelto lo streaming con NOW TV. Inoltre, grazie alla novità di Sky Wifi, il servizio ultra broadband lanciato da poco in 124 città, sarà possibile scegliere una soluzione Triple play – tv, internet, voce - unica nel suo genere. Ora si può infatti combinare una connessione straordinariamente performante – quella di Sky Wifi - con l’esperienza di visione unica che offre Sky Q e con la varietà di contenuti originali di qualità che abbracciano tutti gli ambiti. Ecco, a seguire, un’ampia panoramica sulla programmazione e sulla produzione di Sky 2020/2021.

La prima serie di Gabriele Muccino

Un altro grande nome del cinema italiano entra a far parte della squadra Sky, Gabriele Muccino firmerà la sua prima serie tv, reboot del suo film di successo ‘A casa tutti bene’. La serie prodotta da Sky con Lotus Production, una società Leone Film Group, sarà un family drama in otto episodi scritti da Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Gabriele Muccino dirigerà i primi due episodi e sarà supervisore artistico del progetto. La serie è attualmente in fase di scrittura e le riprese inizieranno nella primavera del 2021 a Roma.

Gabriele Muccino (foto: Andrea Miconi)

La serie su Francesco Totti

Sono appena iniziate invece le riprese di ‘Speravo de morì prima’, la serie su Francesco Totti con Pietro Castellitto nel ruolo dell’ex capitano giallorosso. Si tratta di una serie Sky Original prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï. La produzione diretta da Luca Ribuoli e tratta dal libro ‘Un capitano’ di Francesco Totti e Paolo Condò sarà un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa - rimasta sempre la stessa per 27 anni, un uomo divenuto con gli anni simbolo e bandiera di un’intera città, e non solo. Un racconto che unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, nel complesso periodo prima del ritiro - includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera - e la vita privata di un uomo coraggioso e autoironico. Nel cast anche Greta Scarano nel ruolo di Ilary Blasi, moglie di Totti.

Pietro Castellitto (foto: Giorgio Codazzi)

Pekin Express approda su Sky ‘Pekin Express’, uno dei format di maggior successo degli ultimi anni approda su Sky prossimamente, dopo l’accordo in esclusiva per le prossime edizioni fra Sky Italia e Banijay Italia. Il programma - edizione italiana del format di origine belga-olandese diffuso in 16 Paesi in tutto il mondo a partire dal 2004 - vede in gara alcune coppie di personaggi noti in viaggio per migliaia di chilometri all’interno di territori distanti da quello d’origine, sia geograficamente sia culturalmente. Le coppie in gioco hanno a disposizione solo uno zaino contenente esclusivamente beni di prima necessità e 1 euro al giorno a persona in valuta locale, denaro che non possono utilizzare per i trasporti.

Le produzioni italiane Sky Original Storie uniche e originali, dei migliori talenti internazionali e italiani, e con alcuni tra i volti più amati. Sono questi gli ingredienti delle produzioni Sky Original, apprezzate da pubblico e critica. Ecco i titoli della stagione 2020/2021. PETRA (dal 14 settembre su Sky Cinema) - Paola Cortellesi protagonista di quattro gialli al femminile ispirati alle storie (pubblicate in Italia da Sellerio) della detective di Barcellona più famosa al mondo, Petra Delicado, il personaggio creato alla metà degli anni ‘90 dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett. Ispettrice della mobile di Genova, dall’archivio Petra si ritroverà catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte, interpretato da Andrea Pennacchi. Prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm.

WE ARE WHO WE ARE (a ottobre su Sky Atlantic) - Una storia di formazione targata Sky-HBO e diretta da Luca Guadagnino, che è anche showrunner e sceneggiatore (con Paolo Giordano e Francesca Manieri). Protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. We Are Who We Are è una serie Sky Original prodotta da The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward.

ROMULUS (in autunno su Sky Atlantic) - Fra storia, leggenda e rivoluzione, l’epico racconto della nascita di Roma in una serie Sky Original creata e diretta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV. Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli guidano un cast di straordinario talento in una storia di sopravvivenza girata in protolatino e ambientata otto secoli prima di Cristo. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia e composta da dieci episodi aperti da una evocativa sigla cantata da Elisa.

COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI (prossimamente su Sky Cinema) - Una commedia irriverente in due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia. Diretta da Luca Miniero – regista di Benvenuti al Sud – Cops mette in fila un cast corale con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia. Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops – Una banda di poliziotti è uno Sky Original, prodotto da Sky e Drymedia con la produzione esecutiva di Picture Show, in associazione con Memfis Film e il sostegno di Apulia Film Commission.

I DELITTI DEL BARLUME (due nuove storie prossimamente su Sky Cinema) - Sono attualmente in corso le riprese delle due nuove storie de “I Delitti del BarLume”, la fortunata collection Sky Original prodotta da Sky in coproduzione con Palomar, con la regia di Roan Johnson. Anche quest’anno non mancheranno tutti i personaggi più amati dal pubblico del BarLume: il “barrista” Massimo (Filippo Timi), il Commissario Fusco (Lucia Mascino), il divertentissimo quartetto uretra con Emo (Alessandro Benvenuti), Gino (Marcello Marziali), Pilade (Atos Davini) e Aldo (Massimo Paganelli), la Tizi (Enrica Guidi) e la strana coppia composta da Beppe Battaglia (Stefano Fresi) e Paolo Pasquali (Corrado Guzzanti).

DOMINA (nel 2021 su Sky Atlantic) - L’Antica Roma rivive, più attuale che mai, in un dramma epico con Kasia Smutniak protagonista nei panni di Livia Drusilla, che dopo numerose avversità riesce a diventare la donna più potente del mondo allora conosciuto. Insieme a lei un grandissimo cast internazionale nel quale spiccano i nomi di Isabella Rossellini (Velluto Blu), Liam Cunningham (Il Trono di Spade) e Claire Forlani (Vi presento Joe Black). Prodotta da Fifty Fathoms e Sky Studios, con Cattleya nel ruolo di executive production service.

ANNA (working title) (nel 2021 su Sky Atlantic) - Creata e diretta da Niccolò Ammaniti dal suo romanzo omonimo, Anna è un racconto distopico ambientato in un mondo devastato da un virus, in cui in cui gli esseri umani vivono solo quattordici anni. Si tratta del secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora per Sky dopo il successo de "Il Miracolo”. Anna, la protagonista interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto, scelta fra oltre duemila candidate, è una ragazzina cocciuta e coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra i grandi spazi deserti di un'isola – la Sicilia -, ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti) con le istruzioni per farcela. Anna è una serie Sky Original prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï.

IN-HOUSE PRODUCTION SKY STUDIOS PER L’ITALIA - Di recente annunciate le nuove in-house production di Sky Studios per l’Italia, nel segno del talento e della creatività: la prima serie TV - attualmente in fase di scrittura - di due giovani talenti purissimi, Fabio e Damiano D’Innocenzo, rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al loro folgorante esordio con La terra dell’abbastanza e all’exploit di Favolacce, la fiaba nera con cui hanno conquistato l’Orso d’oro per la miglior sceneggiatura all’ultima Berlinale; e Blocco 181 (working title), il primo progetto televisivo in assoluto di Salmo, ambientata nella periferia di Milano, tra le comunità multietniche. Una storia d’amore, di conflitti generazionali, emancipazione femminile e, soprattutto, di lotta per la conquista del potere, per una serie di cui l’artista rap sarà produttore creativo, supervisore e produttore musicale oltre ad avere un ruolo nel cast. Inizio riprese previsto nel 2021.

Le grandi produzioni europee Sky Original GANGS OF LONDON (tutta disponibile on demand) - Recensioni entusiastiche e ascolti da record ne hanno fatto un vero e proprio fenomeno nel Regno Unito e le sono già valsi il rinnovo per la seconda stagione, che arriverà ovviamente su Sky appena pronta. Gangs of London è un adrenalinico e inedito viaggio targato Sky Original nel cuore più nero di Londra, con echi di Gomorra - La serie, il gusto per il pulp di Tarantino e una Londra che strizza l’occhio a Gotham City. Nove episodi prodotti dagli Studios di Sky con Pulse Films e Sister Pictures e firmati dal maestro dell’action-fighting Gareth Evans.

DAS BOOT 2 (tutta disponibile on demand) - Si è appena conclusa su Sky Atlantic ed è quindi tutta disponibile on demand la seconda stagione della serie tedesca Sky Original ambientata tra l'Oceano Atlantico e la Francia occupata dai nazisti.

SAVE ME TOO (dal 10 agosto su Sky Atlantic) - Una nuova ricerca disperata per Lennie James (anche creatore della serie), che torna a interpretare Nelly Rowe, che diversi mesi dopo le vicende della prima stagione continua freneticamente le ricerche di sua figlia Jody, nonostante sia incoraggiato ad andare avanti con la sua vita e non pensare più a lei, apparentemente persa per sempre. Questo nuovo viaggio lo condurrà ancora di più a fondo nel mondo della criminalità.

RIVIERA 3 (in autunno su Sky Atlantic) - Dietro ogni grande fortuna si nascondono spesso oscuri segreti. Le vicende dei protagonisti di RIVIERA ne sono la prova: fra feste da sogno e sfarzo estremo, gli assolati paesaggi della Costa Azzurra tornano a fare da scintillante cornice agli inganni, ai tradimenti e ai crimini dei personaggi della produzione originale Sky con Julia Stiles.

TIN STAR 3 (in inverno su Sky Atlantic) - Terzo e ultimo capitolo per la serie originale Sky creata da Rowan Joffé. Un terzo atto esplosivo, con la famiglia Worth formata dai personaggi interpretati da Tim Roth, Genevieve O’Reilly e Abigail Lawrie costretta a fare i conti con la terribile verità emersa alla fine della seconda stagione e di ritorno in Gran Bretagna, a Liverpool, per affrontare una volta per tutte il suo inquietante passato.

THE THIRD DAY (prossimamente su Sky Atlantic) - Dopo Chernobyl, The New Pope, Caterina la Grande e We Are Who We Are, si conferma il fortunato sodalizio fra Sky e HBO con questa co-produzione con protagonisti Jude Law e Naomie Harris. The Third Day è un mistery drama che segue i viaggi di un uomo e una donna che arrivano in momenti diversi su una misteriosa isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni ad ogni costo. Nel cast anche Katherine Waterston (Animali fantastici e dove trovarli), Emily Watson (Chernobyl), and Paddy Considine (The Outsider).

A DISCOVERY OF WITCHES 2 (Prossimamente su Sky Atlantic) - È in arrivo la seconda stagione della romantica e affascinante serie tv inglese Sky Original che adatta i romanzi della Trilogia delle anime della scrittrice statunitense Deborah Harkness. Anche la nuova stagione sarà ambientata in un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono segretamente e lavorano a fianco degli umani, nascosti in bella vista.

La programmazione di Sky Uno BRUNO BARBIERI 4 HOTEL (dal 1° settembre) - Riparte il viaggio tra gli alberghi italiani con Bruno Barbieri 4 Hotel. Nel programma, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, i 4 hotel in gara in ogni puntata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità.

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE (mercoledì 9 settembre su Sky Uno e TV8 ) - Va in onda su Sky, per la prima volta, “RTL 102.5 Power Hits Estate”, il Festival che da anni decreta il “tormentone dell'estate”. L’evento sarà in diretta il 9 settembre 2020 dall’Arena di Verona, in Radiovisione su RTL 102.5 ed in contemporanea su Sky Uno e Tv8. Mara Maionchi sarà “la garante” dell'evento come “Regina della Musica”. Ad affiancarla Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari. Tra le “Special Guest” che hanno già confermato la loro partecipazione molti numeri 1 della musica italiana: Zucchero, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Tiziano Ferro.

X FACTOR (dal 17 settembre) - Un nuovo inizio, con una nuova formazione per X Factor: i giudici del talent show di Sky prodotto da Fremantle sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l’obiettivo di trovare i dodici giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Alla guida di #XF2020 Alessandro Cattelan, anche quest’anno creative producer del talent. Si inizia come sempre con le puntate dedicate alle selezioni, a seguire i Live. AXA Italia sarà per la prima volta Main Partner di X Factor 2020.

ANTONINO CHEF ACADEMY (prossimamente) - Seconda stagione per Antonino Chef Academy, il format produzione originale Endemol Shine Italy per Sky in cui Antonino Cannavacciuolo si cala nel ruolo di professore e mentore per giovani e talentuosi cuochi, in gara per conquistare un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello Chef.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI (prossimamente) - Nuovi episodi per Alessandro Borghese 4 Ristoranti, la produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia che è diventata un vero cult della televisione italiana. Nel corso degli anni, il viaggio di Chef Borghese ha valorizzato il territorio e le cucine tradizionali, creando anche un lessico riconoscibile e ormai entrato nella quotidianità, nonché un’abitudine immancabile, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto nella speranza di ottenere l’agognato “dieci”.

MASTERCHEF ITALIA (prossimamente) - Dopo un’edizione indimenticabile, quella conclusasi lo scorso marzo con la vittoria di Antonio Lorenzon, MasterChef Italia riparte. E lo fa confermando in pieno l’acclamatissima giuria protagonista della scorsa annata, formata da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy torna con una nuova Masterclass, le sue sfide e le sue prove appassionanti, sempre alla ricerca del miglior cuoco amatoriale d’Italia.

FAMILY FOOD FIGHT (prossimamente) - Torna Family Food Fight, il primo cooking show - produzione Endemol Shine Italy per Sky - che vede in sfida le famiglie e le loro abitudini culinarie. Dopo la vittoria della famiglia pugliese dei Magistà nella prima edizione, riparte la gara tra nuclei familiari provenienti da diverse zone d’Italia e convinti promotori delle rispettive tradizioni regionali.

La programmazione di Sky Atlantic IL COMPLOTTO CONTRO L’AMERICA (dal 24 luglio) - E se le elezioni presidenziali del 1940 negli Stati Uniti non le avesse vinte Roosevelt, bensì Lindbergh, l’aviatore eroe di guerra con simpatie naziste? L’America della Seconda Guerra Mondiale di fronte a un bivio decisivo per le sorti del mondo intero: uno dei capitoli più cruciali della storia degli Stati Uniti completamente riscritto nell’attesissimo adattamento televisivo targato HBO del capolavoro omonimo del Premio Pulitzer Philip Roth, firmato da David Simon ed Ed Burns, già dietro il successo di The Wire.

YELLOWSTONE – SECONDA STAGIONE (dal 2 settembre) - In America è un vero e proprio fenomeno di costume, un’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto – di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, protagonista il premio Oscar Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima).

PERRY MASON (dall’11 settembre) - Veterano della prima guerra mondiale, alcolizzato, un matrimonio distrutto alle spalle. È un Perry Mason inedito e sorprendente quello raccontato nella miniserie prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey. Uno dei personaggi più celebri del mondo della letteratura e del piccolo schermo rivive così, più oscuro che mai, in questo raffinato noir. Ambientata nella Los Angeles degli anni successivi alla Grande Depressione e con protagonista Matthew Rhys (The Americans), la serie racconta gli inizi della carriera di Mason.

UN VOLTO, DUE DESTINI - I KNOW THIS MUCH IS TRUE (dal 22 settembre) - Dal romanzo I Know This Much Is True di Wally Lamb (edito in Italia nel 1998 col titolo La notte e il giorno), a settembre arriva anche la drammatica miniserie HBO in sei episodi con Mark Ruffalo nei doppi panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey, che lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut.

LOVECRAFT COUNTRY (prossimamente) - Creata da Misha Green, prodotta da Jordan Peele e J.J. Abrams e basata sull’omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016, Lovecraft Country è una serie horror targata HBO che segue Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors (Da 5 Bloods), alla ricerca del padre scomparso, insieme a suo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica Letitia “Leti” Dandrige – interpretata da Jurnee Diana Smollett (Underground). Inizierà così uno spaventoso viaggio attraverso l’America razzista degli anni Cinquanta.

THE GOOD LORD BIRD (prossimamente) - Anche co-creatore e produttore esecutivo della serie, Ethan Hawke (First Reformed, Gattaca - La porta dell'universo, Boyhood) nei panni del celebre abolizionista John Brown in una serie SHOWTIME basata sull’acclamato e pluripremiato romanzo omonimo di James McBride. The Good Lord Bird è raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), personaggio di finzione che entra a far parte dell’armata di soldati abolizionisti di John Brown.

THE UNDOING – LE VERITÀ NON DETTE (prossimamente) - Nicole Kidman e Hugh Grant (e Donald Sutherland, Edgar Ramirez e l’italiana Matilda De Angelis) diretti da Susanne Bier in una serie evento targata HBO e scritta da David E. Kelley, già dietro il successo di Big Little Lies. Basata sul best seller You Should Have Known (in Italia edito col titolo Una famiglia felice), caso letterario del 2014, la serie racconta la storia di Grace Fraser (Nicole Kidman), una terapista newyorkese di successo sul punto di pubblicare il suo primo libro e sposata con Jonathan Fraser (Hugh Grant), un rispettato chirurgo. A poche settimane dal debutto del libro, delle crepe sempre più evidenti si apriranno a squarciare la superficie apparentemente perfetta della sua vita.

PENNY DREADFUL: CITY OF ANGELS (prossimamente) - Ambientata nel 1938 a Los Angeles, in un'epoca caratterizzata da tensioni sociali e politiche, Penny Dreadful: City of Angels – ancora prodotta da John Logan come l’acclamatissima Penny Dreadful con Eva Green, di cui City of Angels rappresenta uno spin-off - segue l’indagine su un macabro omicidio condotta dal detective Tiago Vega, interpretato da Daniel Zovatto (Here and Now – Una famiglia americana).

FARGO – QUARTA STAGIONE (prossimamente) - Ambientata negli anni Cinquanta, la quarta stagione di FARGO, la serie creata da Noah Hawley, racconta la feroce faida tra due clan criminali di Kansas City, uno italiano e l’altro afroamericano. Chris Rock, che interpreta il protagonista Loy Cannon, è il boss dell’organizzazione criminale afroamericana in conflitto con la mafia di Kansas City. Nel cast di stelle del cinema e della tv americana anche gli italiani Salvatore Esposito, Tommaso Ragno, Francesco Acquaroli e Gaetano Bruno che affiancheranno Jessie Buckley, Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw e Timothy Olyphant.

La programmazione di Sky Cinema Undici canali lineari anche in Alta Definizione per soddisfare ogni gusto del pubblico. Prime visioni da non perdere, il meglio dei film premiati alle principali kermesse internazionali, le collezioni con i franchise e le saghe più amate e molto altro, per tutti. A completare l’offerta cinematografica di Sky ci sono anche i tre canali, appena rinnovati, di Premium Cinema, con i principali film disponibili anche on demand. Prosegue l’appuntamento quotidiano con il programma 100X100Cinema condotto da Francesco Castelnuovo, gli incontri de “Il Cinemaniaco” Gianni Canova Ecco la programmazione 2020/2021 di Sky Cinema.

FAVOLACCE (disponibile on demand) - Elio Germano nel film dei fratelli D’Innocenzo, premiati a Berlino per la sceneggiatura e vincitori di 5 Nastri d’Argento, tra cui quello per il miglior film. Una favola nera sulla realtà di periferia in cui una comunità di famiglie cela dietro una serenità artificiale un sentimento di rabbia sul punto di esplodere.

PINOCCHIO (disponibile on demand) - Matteo Garrone rilegge il romanzo di Collodi con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco.

18 REGALI (disponibile on demand) - Francesco Amato dirige un toccante dramma ispirato a una storia vera, con Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. Una donna incinta scopre di avere un male incurabile e reagisce al crudele destino con un’idea speciale per la bambina che porta in grembo.

YESTERDAY (disponibile on demand) - Danny Boyle dirige un omaggio ai Fab Four, sceneggiato da Richard Curtis e interpretato da Himesh Patel, Lily James e il cantante Ed Sheeran. Jack sogna di diventare un cantautore di successo, ma ormai a credere in lui è rimasta solo la migliore amica Ellie. La sua vita si stravolge quando, dopo un blackout globale, rimane l’unico a conoscere le canzoni dei Beatles.

HAMMAMET (dal 23 luglio) - Nastro d’Argento per Pierfrancesco Favino che stupisce ancora una volta per il suo trasformismo nel film di Gianni Amelio sull’epilogo della vicenda umana e politica di Bettino Craxi.

DOWNTON ABBEY (dal 27 luglio) - Maggie Smith, Hugh Bonneville, Imelda Staunton e gli altri personaggi della celebre serie televisiva sono riuniti nel film, sequel delle sei stagioni. Yorkshire, 1927. Nell’aristocratica dimora della famiglia Crawley, al cui comando ora sono la primogenita Mary e il cognato Tom Branson, verranno in visita il re Giorgio V e sua moglie Mary. Tutta Downton Abbey si mobilita per accogliere degnamente i coniugi reali.

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE (dal 3 agosto) - Gabriele Salvatores dirige Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno in un road movie, tratto da un romanzo di Fulvio Evras. Vincent ha 16 anni e ha un grave disturbo della personalità che sua madre Elena e il suo nuovo marito hanno imparato a gestire. L’equilibrio di rompe quando ricompare Willi, il padre naturale del ragazzo che li aveva abbandonati alla notizia della gravidanza. In cerca di libertà, Vincent si intrufolerà nel furgone del padre, cantante diretto verso una tournée nei Balcani.

JUDY (dal 9 agosto) - Renée Zellweger ha trionfato agli Oscar e ai Golden Globe 2020 come miglior attrice protagonista del biopic sulla vita della cantante e attrice Judy Garland.

CITY OF CRIME (dal 10 agosto) - Chadwick Boseman è impegnato in una serrata caccia all’uomo in un action con Sienna Miller, J.K. Simmons e Taylor Kitsch. Il detective Andre Davis, affiancato dall'agente della narcotici Frankie Burns, deve catturare due criminali che nella fuga hanno ucciso alcuni agenti di polizia in seguito a un furto.

7 ORE PER FARTI INNAMORARE (dal 24 agosto) - Giampaolo Morelli è regista e interprete della commedia romantica, firmata Vision Distribution, con Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo, Fabio Balsamo dei The Jackal e la partecipazione straordinaria di Vincenzo Salemme. La vita di Giulio sembra perfetta, è un giornalista affermato e sta per sposarsi con Giorgia, la donna della sua vita. Tutto cambia quando scopre che Giorgia lo tradisce con il suo capo.

CATTIVE ACQUE (prossimamente) - La vera storia di Robert Bilott (Mark Ruffalo), l'avvocato ambientalista protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluorooctanico).

GLI ANNI PIU' BELLI (prossimamente) - Diretto da Gabriele Muccino, è la storia di quattro amici - Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria) - raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, dall’adolescenza all’età adulta.

L'UFFICIALE E LA SPIA (prossimamente) - Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival di Venezia per il biopic diretto da Roman Polanski, con protagonista Jean Dujardin. Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus, promettente ufficiale, viene degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del Diavolo con l’accusa di spionaggio per conto della Germania.

LE MANS '66 - LA GRANDE SFIDA (prossimamente) - Due Premi Oscar per il film biografico diretto da James Mangold con Christian Bale e Matt Demon che racconta la storica rivalità tra Ford e Ferrari per vincere la famosa gara endurance di auto sportive, nota come 24 Ore di Le Mans.

JOJO RABBIT (prossimamente) - Oscar per la miglior sceneggiatura non originale di Taika Waititi, anche regista di un’insolita pellicola con Scarlett Johansson. JoJo è un bambino fanatico del nazismo nella Germania del 1944 con un amico immaginario molto particolare: una versione grottesca e caricaturale di Adolf Hitler.

AD ASTRA (prossimamente) - Brad Bitt e Tommy Lee Jones ai confini del sistema solare nel film di fantascienza diretto da James Gray. Roy McBride (B. Pitt), un ingegnere aerospaziale della NASA, ha perso suo padre Clifford (T. Lee Jones) circa 20 anni prima, durante una spedizione su Nettuno dalla quale non è più tornato.

BAD EDUCATION (prossimamente) - Ispirato a una storia vera, il film HBO racconta uno dei più grandi scandali nel sistema scolastico americano. Frank Tassone (Hugh Jackman) è un sovraintendente di un distretto scolastico di Long Island che lavora per migliorare l'educazione degli studenti e al tempo stesso si appropria illegalmente dei fondi pubblici per condurre la vita che vorrebbe.

LA FAMIGLIA ADDAMS (prossimamente) - Il primo lungometraggio animato dedicato alla più eccentrica delle famiglie: la famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi.

L'UOMO DEL LABIRINTO (prossimamente) - Toni Servillo e Dustin Hoffman nel thriller di Donato Carrisi tratto dal suo omonimo best seller. Samantha Andretti è stata rapita una mattina d’inverno mentre andava a scuola. Quindici anni dopo, si risveglia in una stanza d’ospedale senza ricordare dove è stata né cosa le è accaduto in tutto quel tempo.

SE MI VUOI BENE (prossimamente) - Fausto Brizzi dirige Claudio Bisio, Sergio Rubini e Flavio Insinna in una commedia dolceamara tratta da un suo romanzo. Diego è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva.

TERMINATOR - DESTINO OSCURO (prossimamente) - Il nuovo capitolo della saga originale prodotto da James Cameron che riunisce la storica coppia formata da Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Sarah Connor (L. Hamilton) si ritrova a dover salvare una ragazza da un nuovo modello di cyborg, il Rev-9, realizzato in metallico liquido, in grado di sdoppiarsi e con capacità maggiori.

TOLO TOLO (prossimamente) - L’ultima commedia diretta e interpretata da Checco Zalone (al suo esordio alla regia), campione d’incassi di inizio 2020. Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa.

IL PRIMO NATALE (prossimamente) - Divertente viaggio nel tempo per i comici siciliani Ficarra e Picone nella loro ultima commedia. Alla vigilia delle festività natalizie, un sacerdote insegue il ladro che ha rubato una preziosa reliquia.

ODIO L'ESTATE (prossimamente) - Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

SONO SOLO FANTASMI (prossimamente) - Commedia a tinte horror diretta e interpretata da Christian De Sica con Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Tre fratelli squattrinati si ritrovano a Napoli per riscuotere l’eredità. Vedendosela sfumare a causa dei debiti del padre, i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli ‘acchiappa fantasmi’.

TROLLS WORLD TOUR (prossimamente) - Francesca Michielin e Stash tornano, al fianco della new entry Elodie, nel sequel del musical d’animazione di successo del 2016: Trolls World Tour.

DOLITTLE (prossimamente) - Robert Downey Jr. dà vita ad uno dei personaggi più longevi della letteratura, in una vivida rivisitazione della classica storia di un uomo capace di parlare direttamente con gli animali: Dolittle.

UNDERWATER (prossimamente) - In fondo all'oceano un gruppo di scienziati sopravvive all'esplosione di una base sperimentale di perforazione. Insieme provano a raggiungere una piattaforma dismessa fornita di capsule 'di salvataggio’.

Le grandi saghe e le collezioni di Sky Cinema

MINIONS (canale dedicato a settembre) - Sono simpaticissimi, ma pur sempre ‘cattivissimi’. Sono Bob, Kevin e Stuart, in una parola i “Minions”. Tutti i film sono stati prodotti da Illumination e distribuiti da Universal Pictures. Per la prima volta tutti i film saranno disponibili su un canale dedicato su Sky Cinema a settembre.

SHREK (canale dedicato dal 29 agosto al 4 settembre) - Shrek, l’orco più amato dal pubblico, protagonista di mille avventure, torna su Sky Cinema con tutti i film della saga in un canale dedicato dal 29 agosto al 4 settembre, anche on demand.

SPIDER-MAN (disponibile on demand) - Nato dalla mente geniale di Stan Lee, è diventato negli anni anche un’icona cinematografica: dalla trilogia di Sam Raimi ai due film diretti da Marc Webb, fino al più recente Spider-Man: Far from home con Tom Holland e l’animazione da Oscar Spider-Man: Un nuovo universo.

ROCKY (disponibile on demand) - Indubbiamente il pugile più famoso del cinema, Rocky Balboa (interpretato da Sylvester Stallone) ha segnato un’epoca: dal debutto del 1976, premiato con 3 Oscar, fino ai 5 sequel e i 2 spin-off Creed - Nato per combattere e Creed II. Tutti i film sono disponibili on demand su Sky e NOW TV.

RITORNO AL FUTURO (disponibile on demand) - 35 anni e non sentirli: la saga di Ritorno al futuro, che ha segnato intere generazioni, è tutta disponibile on demand. Era il 3 luglio del 1985 e nei cinema americani usciva il primo dei tre film, con la regia di Robert Zemeckis e Michael J. Fox e Christopher Lloyd nei panni di Marty McFly ed Emmett “Doc” Brown, protagonisti insieme alla mitica DeLorean.

La programmazione di Sky Sport Un’estate lunga un anno, da luglio 2020 a luglio 2021, dalle fasi finali di Serie A, UEFA Champions e UEFA Europa League, fino agli Europei di calcio della prossima estate, al via l’11 giugno 2021. E ancora motori, con la stagione 2020 appena ripartita, l’NBA da fine mese, il tennis da agosto e un gradito ritorno: la Major League Baseball. Un concatenarsi di sport, eventi live, racconti e storie di campioni. Tutto su Sky Sport. Estate con Champions League ed Europa League Dopo la conclusione di tutti i campionati (Premier League il 26 luglio e Serie A il 2 agosto), su Sky il calcio europeo riprenderà con le fasi finali della stagione 2019/20 di UEFA Europa League e di UEFA Champions League con un nuovo format, per via della lunga sospensione per il Coronavirus. UEFA EUROPA LEAGUE - Appuntamento il 5 e il 6 agosto con la diretta degli ottavi di finale (Inter-Getafe il 5/8 alle 21 e Siviglia-Roma il 6/8 alle 18.55). Le Final Eight si svolgeranno dal 10 al 21 agosto, i quarti di finale il 10 e l’11 agosto, le semifinali il 16 e il 17 e la finale il 21 agosto a Colonia. UEFA CHAMPIONS LEAGUE - Si parte il 7 e 8 agosto con le restanti partite degli ottavi di finale (Juventus-Lione il 7/8 alle 21 e Barcellona-Napoli l’8/8 alle 21). Poi quarti di finale (Atalanta-PSG il 12/8 alle 21), semifinali e finale si disputeranno con la formula delle final eight a eliminazione diretta in gara unica tra il 12 e il 23 agosto a Lisbona (quarti di finale 12/13/14/15 agosto, semifinali 18/19 agosto e finale 23 agosto). La stagione calcistica 2020-2021 Qualche giorno di pausa verso fine estate e poi il grande calcio ripartirà su Sky, con la Serie A (7 incontri su 10 ogni turno live sui canali Sky), Premier League e Bundesliga. Sempre in diretta tutti gli incontri della UEFA Champions League al via il 22 settembre con i playoff (con finale il 29 maggio 2021). Sui canali Sky Sport anche la UEFA Europa League, che ripartirà il 22 ottobre (con finale il 26 maggio 2021), oltre alla UEFA Super Cup, che si svolgerà il 24 settembre. Gli Europei di calcio Tutto questo in attesa dell’evento calcistico dell’estate 2021, gli Europei 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio prossimi: su Sky Sport una copertura totale del torneo, con tutti i 51 match in diretta, di cui 24 in esclusiva, e l’immancabile Diretta Gol per le partite in contemporanea. Gli eventi Fifa Sempre su Sky anche gli eventi FIFA, posticipati al 2021: i Campionati Mondiali FIFA U-20 Women’s World Cup Costa Rica/Panama 2020 dal 20 gennaio al 6 febbraio 2021, i Campionati Mondiali FIFA U-17 Women’s World Cup India 2020 dal 17 febbraio al 7 marzo 2021 e il FIFA Futsal World Cup Lituania 2020 dal 12 settembre al 3 ottobre 2021. Formula 1, MotoGP e Superbike Su Sky Sport si sono riaccesi i motori con le gare di Formula 1, MotoGP, Superbike e i principali campionati a due e quattro ruote. Una copertura di altissimo livello in onda per tutto il periodo estivo e autunnale, fino a un totale di 6 mesi a motori accesi, tenendo presente i GP in attesa di conferma e le date in via di definizione. La stagione della Formula 1 è ripartita il 5 luglio in Austria, la MotoGP il 19 luglio a Jerez (entrambe su Sky anche nel 2021), mentre il ritorno della Superbike sarà il 2 agosto sempre a Jerez (dopo il primo Round disputato a marzo in Australia). A questo, si aggiungono i campionati di F2, F3, Ferrari Challenge, Porsche SuperCup e Porsche Carrera Cup, oltre a quelli di Moto2, Moto3, MotoE, CEV, CIV e Rookies Cup. Sui canali dedicati Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport MotoGP (canale 208) il racconto si arricchisce di importanti novità, caratterizzate da un ulteriore passo in avanti sul fronte tecnologico e un costante filo diretto con le piste di tutto il mondo, per non perdere mai nulla di quello che accade in circuito, con tutti i retroscena. Nba, tennis e golf Fino alla stagione 2022/23 il grande basket professionistico americano NBA continuerà a essere visibile su Sky, sul canale dedicato Sky Sport NBA. La stagione 2019/20 riprenderà nella notte tra il 30 e 31 luglio, nel campus Walt Disney World Resort a Orlando, con 22 squadre impegnate per la vittoria del trofeo. Sempre su Sky Sport la stagione 2020 del tennis, con i i tornei ATP Masters 1000, le ATP Finals e i tornei trasmessi grazie all’accordo con Supertennis, che ATP ha annunciato riprenderà il 22 agosto con il Western&Southern Open live da Flushing Meadows. Appuntamento poi dal 12 settembre con il Masters di Madrid e dal 20 settembre con gli Internazionali d’Italia di Roma. Senza dimenticare il prestigioso torneo di Wimbledon, che tornerà a giocarsi nel 2021. Su Sky Sport sarà possibile seguire anche i grandi appuntamenti del golf: il Pga Championship dal 3 al 9 agosto, lo Us Open dal 17 al 20 settembre e l’Augusta Masters dal 9 al 15 novembre. Posticipato al 2021 invece il 149th The Open Championship, in programma dall’ 11 al 18 luglio 2021. La Major League Baseball Torna su Sky Sport il baseball americano della MLB, la Major League Baseball, uno degli sport più amati e seguiti negli Stati Uniti. Sky trasmetterà le stagioni 2020 (al via il prossimo 23 luglio) e 2021 e proporrà almeno due incontri a settimana di Regular Season, sempre con il commento in italiano. Oltre alla Regular Season, anche le partite della Postseason e le World Series che assegnano il titolo.