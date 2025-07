Lodi, uccide moglie disabile poi tenta di togliersi la vita

L'uomo si trova piantonato in ospedale ma non pare essere in gravi condizioni. La donna viveva da anni in sedia a rotelle, venti giorni fa il marito era andato in Municipio per chiedere come potesse fare a modificare l'abitazione per cercare di aiutare la consorte a muoversi e vivere meglio

Un ottantanovenne di Castiraga Vidardo (Lodi) ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, ottantenne, soffocandola con un sacchetto, e poi ha tentato il suicidio. Ora si trova piantonato in ospedale ma non pare essere in gravi condizioni. La donna viveva da anni in sedia a rotelle e venti giorni fa il marito, disperato per la situazione che aveva in casa, era andato in Municipio per chiedere come potesse fare a modificare l'abitazione per cercare di aiutare la consorte a muoversi e vivere meglio.