Anzio, due fratelli annegano in mare. Inutili i soccorsi

I due avevano 55 e 58 anni. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due sarebbe intervenuto in acqua per soccorrere l'altro, che era in difficoltà a causa delle correnti marine. Anche lui però ha avuto difficoltà a restare a galla, finendo risucchiato probabilmente in un mulinello. Inutili i soccorsi dei bagnini e del 118

Tragedia sul litorale di Anzio. Due fratelli di 55 e 58 anni sono annegati nelle scorse ore nelle acque davanti lo stabilimento balneare Dea Fortuna, nel centro storico della città laziale.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate dal giornale locale Il Granchio, uno dei due fratelli sarebbe intervenuto in acqua per soccorrere l'altro, che era in difficoltà a causa delle correnti marine. Una volta entrato in acqua, anche lui ha avuto difficoltà a restare a galla, finendo risucchiato probabilmente da un mulinello e finendo in una profonda buca in mare. I bagnini dello stabilimento sono intervenuti subito per una azione di salvataggio, appena la situazione è apparsa nella sua gravità. Un elicottero del 118 è arrivato sul posto. I fratelli sono stati portati entrambi a riva. Tutte le manovre di rianimazione non hanno tuttavia avuto l'esito sperato: sono morti entrambi.