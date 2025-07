Pescara, ragazzina annega mentre è in mare con gli amici

Individuata e portata a riva per le manovre di rianimazione, prima di essere trasferita in ambulanza all'ospedale dove, però, è giunta, purtroppo, ormai senza vita

Una ragazzina è morta questo pomeriggio a Pescara, annegata in mare dinanzi a uno stabilimento balneare del centro. Stava facendo il bagno con alcuni amici che l'hanno persa di vista e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con elicottero e mezzi di terra, Polizia di stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e sanitari del 118. Dopo le ricerche durate oltre un'ora, la ragazzina - tra i 12 e i 14 anni - è stata individuata e portata a riva per le manovre di rianimazione, prima di essere trasferita in ambulanza all'ospedale dove, però, è giunta, purtroppo, ormai senza vita.