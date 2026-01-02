Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tahirys Dos Santos, giocatore del Metz tra i feriti dell'incendio a Crans-Montana

Cronaca
©Ansa

Il 19enne terzino sinistro del club francese (già nel giro della prima squadra in Ligue 1), ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. I soccorritori lo hanno trasferito con un volo sanitario in una struttura specializzata in Germania

ascolta articolo

Anche il calcio fa la conta dei danni provocati dall'inferno di Crans-Montana. Tra le vittime e i feriti del devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno in Svizzera (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) c'è anche una giovane promessa del calcio europeo. Tahirys Dos Santos, 19enne terzino sinistro del Metz (già nel giro della prima squadra in Ligue 1), ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. I soccorritori lo hanno trasferito con un volo sanitario in una struttura specializzata in Germania. Il club francese, sotto choc, ha diramato una nota ufficiale: "Siamo vicini a Tahirys in queste ore difficili". L'obiettivo della società è organizzare il trasferimento del giocatore all'ospedale di Mercy, vicino casa, appena le condizioni cliniche lo permetteranno.

L'agente: "Ancora troppo presto per una diagnosi"

L'aggiornamento sulle condizioni di Dos Santos è arrivato dal suo agente Christophe Hutteau, a RMC Sport: "Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. È troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova".

Leggi anche

Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana
Tahirys dos Santos
©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Esercito, 1000 operatori droni nel 2025: oltre 200 le esercitazioni

Cronaca

La Difesa punta sulla formazione per fronteggiare una minaccia sempre più attuale. L'obiettivo è...

Trentino Alto-Adige, turista precipita e muore durante un'escursione

Cronaca

La salma è stata trovata  da altri escursionisti nel primo pomeriggio di ieri, ai piedi di...

Padova, bambina di 12 anni stroncata da una polmonite fulminante

Cronaca

Azzurra Breda non soffriva di alcuna patologia. È stata accompagnata una prima volta in ospedale...

Ragazza morta a Milano, oggi l’autopsia sul corpo di Aurora Livoli

Cronaca

Si svolgerà in giornata l’esame autoptico sul corpo della 19enne trovata morta la mattina del 29...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

La strage di Crans-Montana occupa la totalità delle aperture dei primi giornali in edicola oggi....

13 foto

Cronaca: i più letti