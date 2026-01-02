Anche il calcio fa la conta dei danni provocati dall'inferno di Crans-Montana . Tra le vittime e i feriti del devastante incendio scoppiato la notte di Capodanno in Svizzera ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ) c'è anche una giovane promessa del calcio europeo. Tahirys Dos Santos, 19enne terzino sinistro del Metz (già nel giro della prima squadra in Ligue 1), ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. I soccorritori lo hanno trasferito con un volo sanitario in una struttura specializzata in Germania. Il club francese, sotto choc, ha diramato una nota ufficiale: "Siamo vicini a Tahirys in queste ore difficili". L'obiettivo della società è organizzare il trasferimento del giocatore all'ospedale di Mercy, vicino casa, appena le condizioni cliniche lo permetteranno.

L'agente: "Ancora troppo presto per una diagnosi"

L'aggiornamento sulle condizioni di Dos Santos è arrivato dal suo agente Christophe Hutteau, a RMC Sport: "Il punto positivo è che, contrariamente a quanto i medici avevano immaginato, non è stato attaccato a un respiratore, quindi ha recuperato una capacità polmonare sufficiente a non dover essere sottoposto a terapia intensiva. È troppo presto per fare una diagnosi. Dato che è stato trasferito in un reparto ustionati, vi lascio immaginare le condizioni fisiche in cui si trova".