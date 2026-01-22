Ciclone Harry, devastazione e danni del maltempo in Calabria. FOTO

Insieme a Sardegna e, soprattutto, Sicilia, la Calabria è stata una delle regioni maggiormente colpite dal passaggio dell'uragano nel Sud Italia. Gli accumuli di pioggia in un'ottantina di ore hanno superato i 400 millimetri su diverse località del settore jonico. Lungo la costa, molte zone sono state evacuate per via dei fortissimi venti e delle mareggiate, che hanno inghiottito un lungo tratto di litorale