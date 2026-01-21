Offerte Sky
Maltempo in Sicilia, i danni del ciclone Harry da Catania a Messina. FOTO

Cronaca fotogallery
12 foto
©Ansa

Gran parte della regione ridotta in ginocchio dal peggioramento delle condizioni meteo nelle ultime ora. Mareggiate sul capoluogo etneo, con la zona costiera della città invasa dall'acqua. Decine di famiglie evacuate. Strade trasformate in torrenti di fango anche nel Messinese: diversi i paesi rimasti senza acqua ed elettricità

