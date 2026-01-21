Maltempo in Sicilia, i danni del ciclone Harry da Catania a Messina. FOTO
Gran parte della regione ridotta in ginocchio dal peggioramento delle condizioni meteo nelle ultime ora. Mareggiate sul capoluogo etneo, con la zona costiera della città invasa dall'acqua. Decine di famiglie evacuate. Strade trasformate in torrenti di fango anche nel Messinese: diversi i paesi rimasti senza acqua ed elettricità
- Sono ore complicate per la Sicilia, alle prese con l'eccezionale ondata di maltempo portata con sé dal ciclone Harry. L'allerta rossa prorogata nella giornata di ieri ha contribuito a limitare i danni, ma da Catania a Messina, passando per Enna, sono tante le province costrette a fare i conti con le conseguenze di piogge e mareggiate
- Risveglio segnato da insidie ed emergenze quello di stamattina per la città di Catania. Le aree maggiormente interessate risultano essere i litorali di viale Kennedy alla Plaia e Ruggero di Lauria e Artale Alagona a Ognina, il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti e le strade limitrofe. Le mareggiate hanno trascinato barriere di protezione, detriti e grandi quantità di sabbia
- La forza distruttrice del mare sulla costa ha 'rallentato' soltanto verso le 3 la notte scorsa. Decine i nuclei familiari e le persone evacuate dalle abitazioni dei villaggi a mare della Plaia, zona in cui l'esondazione dei torrenti Buttaceto e Acquicella ha provocato l'allagamento della strada statale 121, mentre il fiume Simeto in alcuni tratti ha superato i livelli di guardia riversandosi nelle aree limitrofe
- Il mare ha invaso le strade del villaggio marinaro Primo Sole di Catania, alla periferia sud della città, vicino all'Oasi del Simeto, trasformandole in torrenti di acqua e fango. Sul posto sono intervenuti, per evacuare famiglie e animali domestici, personale del corpo forestale regionale e dei vigili del fuoco. L'intervento è proseguito durante la notte ed è ancora in corso
- "Stiamo predisponendo la delibera per la richiesta per lo stato di calamità naturale che poi rivolgeremo alla regione", ha detto il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino. "È prematuro” - ha aggiunto - "fare una stima dei danni che immaginiamo possano aggirarsi su decine di milioni di euro. I governi nazionale e regionale si sono prodigati, ho ricevuto telefonate dal ministro Musumeci e dal presidente dell'Ars Galvagno per avere qualche suggerimento rispetto alla possibilità di intercettare fondi immediati"
- Scene di devastazione anche nel Messinese, dove il maltempo ha colpito già dai giorni scorsi in particolare i villaggi della zona Sud e i Comuni della zona Ionica e della fascia Tirrenica del capoluogo siciliano. Il vento e la burrasca con onde alte hanno provocato l'inondazione di lungomare, strade, negozi e abitazioni
- I danni maggiori sono stati segnalati a Santa Teresa di Riva."Sembra un bollettino di guerra” - ha detto il sindaco Danilo Lo Giudice - “siamo senza acqua in quasi tutto il paese e senza luce. Il lungomare non esiste più in diverse zone. Non appena sarà possibile vedremo di capire il resto, perché anche l'impianto di video sorveglianza è rotto"
- Danni anche a Giardini Naxos, Letojanni e Roccalumera. "Il lungomare non sappiamo quanto sia compromesso”, ha detto il sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo. “In più punti la sede stradale non c'è più. Tutte le abitazioni fronte mare sono invase da acqua e sabbia". A Milazzo una mareggiata ha travolto il pontile di Santa Maggiore, nel rione Vaccarella, danneggiando non solo l'area in cui in estate trovano ricovero le barche da diporto, ma anche la parte riservata agli uffici
- Il maltempo ha danneggiato anche la rete ferroviaria sull costa Ionica della Sicilia, nella zona di Scaletta Zanclea, nel Messinese. Per le avverse condizioni meteo al momento non è possibile ancora lavorare sui tratti colpiti dalla mareggiata.
- Il maltempo, come anticipato, ha causato danni alla rete ferroviaria presente sulla costa Ionica della Sicilia, proprio nella zona di Scaletta Zanclea, nel Messinese. Per questo motivo i collegamenti tra la Città dello Stretto, Catania e Siracusa sono stati interrotti. In alcuni tratti il terrapieno è stato persino distrutto dalla forza del mare e i binari sono rimasti "sospesi".
- Un tratto del muraglione di via Arsenale a Siracusa è crollato sulla scogliera per la violenza delle onde. Questa un'altra delle conseguenze del maltempo che ha colpito la zona. I vigili del fuoco, hanno superato i 220 interventi in 48 ore: frane, rimozione di alberi e massi dalla sede stradale, svuotamento seminterrati, rimozione di tendoni, cartelli pubblicitari, coperture, incendio cavi elettrici, ascensori bloccati.
- In queste ore è scattata la conta dei danni in alcune zone, come nel Trapanese. Il versante più colpito è stato quello della fascia costiera tra Marinella di Selinunte e Mazara del Vallo, dove la tempesta di vento e il mare grosso hanno causato danni ingenti a strutture private e pubbliche. Le forti onde hanno anche danneggiato parte della struttura comunale in legno che si trova allo scalo di Bruca.