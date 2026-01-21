Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo in Sicilia, inizia la conta dei danni nella regione

Cronaca

Il ciclone Harris vessa ancora la Sicilia, ma per fortuna la sua potenza va scemando di ora in ora. L'allerta resta ancora alta e rossa a Catania, Messina e Siracusa, gialla invece nel resto dell'isola. I danni sono ingenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile in tutta la regione

Le situazioni più critiche a Catania dove le mareggiate hanno causato danni ingenti. Nelle immagini si vede il momento esatto in cui in onda sfonda le vetrate di un ristorante e porta via tutto. nell'oasi del Seto, sempre nel Catanese, il personale del Corpo forestale dello Stato ha evacuato diverse famiglie a causa dell'acqua che ha invaso le abitazioni al piano terra. Nel messinese, nel Catanese e nel palermitano diversi puntini mobili sono stati distrutti e nelle fasce costiere, a causa delle onde alte e della pioggia battente, si sono create voragini sull'asfalto. A Palermo, nel porticciolo della Rinella, un'auto parcheggiata è stata risucchiata dal mare. All'inizio si temeva che a bordo ci fosse qualcuno, ma i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno verificato all'interno: non c'era nessuno. Le scuole, anche nella giornata di oggi sono rimaste chiuse in quasi tutta la regione. Nel messinese a scaletta Zanclea, mancano acqua ed energia elettrica, gli operai sono al lavoro per ripristinare tutto il prima possibile.

Prossimi Video

Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Sardegna e Calabria. VIDEO

Cronaca

Maltempo Sicilia, danni provocati a Catania da ciclone Harry

Cronaca

Maltempo a Santa Teresa di Riva, auto dentro voragine. VIDEO

Cronaca

Maltempo Calabria, mareggiate colpiscono Lido di Catanzaro

Cronaca

Maltempo Sardegna, ciclone cancella spiaggia Su Giudeu

Cronaca

Ciclone Harry in Sicilia, violenta mareggiata a Catania

Cronaca