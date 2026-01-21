Maltempo in Sicilia, inizia la conta dei danni nella regione

Le situazioni più critiche a Catania dove le mareggiate hanno causato danni ingenti. Nelle immagini si vede il momento esatto in cui in onda sfonda le vetrate di un ristorante e porta via tutto. nell'oasi del Seto, sempre nel Catanese, il personale del Corpo forestale dello Stato ha evacuato diverse famiglie a causa dell'acqua che ha invaso le abitazioni al piano terra. Nel messinese, nel Catanese e nel palermitano diversi puntini mobili sono stati distrutti e nelle fasce costiere, a causa delle onde alte e della pioggia battente, si sono create voragini sull'asfalto. A Palermo, nel porticciolo della Rinella, un'auto parcheggiata è stata risucchiata dal mare. All'inizio si temeva che a bordo ci fosse qualcuno, ma i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno verificato all'interno: non c'era nessuno. Le scuole, anche nella giornata di oggi sono rimaste chiuse in quasi tutta la regione. Nel messinese a scaletta Zanclea, mancano acqua ed energia elettrica, gli operai sono al lavoro per ripristinare tutto il prima possibile.