L'ondata di maltempo continua a non dare tregua al Sud Italia e alle isole, in particolare la Sicilia e la Sardegna: il ciclone Harry che dal 19 gennaio imperversa sulla Sicilia oggi sta avendo il suo culmine provocando violente mareggiate che si sono abbattute sul lungomare di Catania.
Prossimi video
Acquaviva delle Fonti, scontro tra auto e bus, morti due fidanzatini
Cronaca
Ciclone Harry in Sicilia, violenta mareggiata a Catania
Cronaca
Maltempo Sardegna, mareggiata e strade allagate al Poetto
Cronaca
Maltempo Sardegna, salvati due pastori dispersi in Ogliastra
Cronaca
Acquaviva, lutto cittadadino per grave incidente stradale
Cronaca
Il maltempo sferza la Sicilia: allerta per la pioggia, il vento e le mareggiate
Cronaca
Acquaviva delle Fonti, scontro auto-bus: morti due giovani
Cronaca