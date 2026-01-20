Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ciclone Harry in Sicilia, violenta mareggiata a Catania

Cronaca

L'ondata di maltempo continua a non dare tregua al Sud Italia e alle isole, in particolare la Sicilia e la Sardegna: il ciclone Harry che dal 19 gennaio imperversa sulla Sicilia oggi sta avendo il suo culmine provocando violente mareggiate che si sono abbattute sul lungomare di Catania.

Prossimi video

Acquaviva delle Fonti, scontro tra auto e bus, morti due fidanzatini

Cronaca

Ciclone Harry in Sicilia, violenta mareggiata a Catania

Cronaca

Maltempo Sardegna, mareggiata e strade allagate al Poetto

Cronaca

Maltempo Sardegna, salvati due pastori dispersi in Ogliastra

Cronaca

Acquaviva, lutto cittadadino per grave incidente stradale

Cronaca

Il maltempo sferza la Sicilia: allerta per la pioggia, il vento e le mareggiate

Cronaca