Maltempo Sicilia, danni provocati a Catania da ciclone Harry

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato gravi danni ad Aci Trezza, in provincia di Catania. Le mareggiate hanno distrutto numerose imbarcazioni e trascinandole fino alle strade, che sono state ricoperte anche da rocce e rifiuti vari.
Prossimi video
Maltempo Calabria, mareggiate colpiscono Lido di Catanzaro
Cronaca
Scoperto arsenale con armi da guerra vicino Reggio Calabria
Cronaca
Maltempo a Santa Teresa di Riva, auto dentro voragine. VIDEO
Cronaca
Roma, operazione carabinieri e parà: 18 arresti
Cronaca
Maltempo Messina, notte di piogge e strade allagate
Cronaca
Maltempo Messina, i soccorsi dei vvf nelle case allagate
Cronaca
Femminicidi, Cecchettin: Guerra contro maschilismo tossico
Cronaca