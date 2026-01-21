Offerte Sky
Maltempo Sicilia, danni provocati a Catania da ciclone Harry

Cronaca

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato gravi danni ad Aci Trezza, in provincia di Catania. Le mareggiate hanno distrutto numerose imbarcazioni e trascinandole fino alle strade, che sono state ricoperte anche da rocce e rifiuti vari.

