Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni a fratelli Pellini

Cronaca

Il Tribunale di Napoli ha disposto una maxi confisca di beni per un valore complessivo di 205 milioni di euro ai fratelli Pellini, imprenditori nel settore dello smaltimento e del riciclo di rifiuti. Nell'ambito dell'operazione, la Guardia di Finanza di Napoli ha messo i sigilli a 8 aziende tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone, 75 terreni, 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 barche e 2 elicotteri. Secondo i giudici, il patrimonio deriverebbe dal traffico illecito di rifiuti nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”.

