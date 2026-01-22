Offerte Sky
Corteo funebre

A La Spezia i funerali di Abanoub Youssef, lo studente accoltellato a scuola

©Ansa

Sono centinaia le persone che hanno seguito il feretro nel percorso tra l'obitorio e la cattedrale di Cristo Re, dove si sono tenute le esequie. Presenti tantissimi ragazzi e ragazze. Sono stati distribuiti fiori bianchi. La famiglia ha mostrato le foto di Abanoub con le ali d'angelo

