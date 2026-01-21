Omicidio Abanoub Youssef a La Spezia, autopsia: un solo colpo mortale

A confermare che il colpo ha colpito diversi organi vitali è stata l'autopsia effettuata dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura, che si è dato 60 giorni di tempo per una relazione completa da fornire agli inquirenti

Un solo colpo che ha perforato diversi organi vitali. Questa la causa legata al decesso di Youssef Abanoub , il diciottenne spezzino di origini egiziane, morto lo scorso venerdì in un istituto scolastico di La Spezia. A confermarlo è stata l'autopsia effettuata dal direttore dell'istituto di medicina legale Francesco Ventura, che si è dato 60 giorni di tempo per una relazione completa da fornire agli inquirenti. Ad uccidere il giovane, come già emerso, è stato il compagno di scuola all'istituto Einaudi-Chiodo di Spezia, Zouhair Atif, 19 anni.

Un "dolore che ha colpito tutti"

Intanto continua la processione all'interno della sala di culto copta di La Spezia, pochi metri quadri all'interno di un fondo del Centro Kennedy, dove la famiglia di Abanoub Youssef riceve in questi giorni le visite dei connazionali egiziani. "Abbiamo sentito la vicinanza di tutti, comprese forze dell'ordine, prefettura, Comune e di ogni singolo spezzino", ha detto lo zio della vittima, Abram Attia. "E' un dolore che ha colpito tutti. La famiglia di Aba è rovinata. La madre è un corpo senz'anima, non riesce ancora a realizzare che non vedrà più suo figlio".

I funerali

Questa mattina, tra l'altro, si è tenuto il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presso la Prefettura della Spezia per organizzare il contesto del funerale del giovane. Le esequie si terranno domani, 22 gennaio. Il corteo dei parenti e degli amici partirà dall'obitorio, dove si trova la salma, attorno alle 14 per raggiungere la cattedrale di Cristo Re dove si terranno le esequie alle ore 15. Il corteo funebre attraverserà via Veneto, che sarà presumibilmente chiusa al traffico. La Spezia osserverà il lutto cittadino.

I primi rientri a scuola

In queste ore si sono registrati poi i primi rientri a scuola per gli studenti dell'istituto "Domenico Chiodo", dopo la tragedia. Tra i ragazzi dell'istituto c'è chi ha deposto un bacio sulla foto del compagno di classe e chi ha lasciato fiori e lumini.