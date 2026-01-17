Intorno alle 11 di venerdì 16 gennaio, il 19enne Youssef Abanoub, studente di origini egiziane, è stato colpito da un coetaneo di origini marocchine, all'interno dell'Istituto professionale “Domenico Chiodo”. La vittima è deceduta in ospedale intorno alle 20. L’aggressore è stato arrestato per omicidio e per lui, secondo quanto emerge, potrebbe scattare anche l’accusa della premeditazione. La lite potrebbe essere nata per una foto con una ragazza ascolta articolo

Continuano le indagini per ricostruire quanto accaduto venerdì 16 gennaio in una scuola di La Spezia, dove uno studente 19enne è stato accoltellato e ucciso da un suo coetaneo. È successo all'interno dell'Istituto professionale “Domenico Chiodo”: intorno alle 11 Youssef Abanoub, studente di origini egiziane, è stato colpito da uno studente di origini marocchine residente ad Arcola. Youssef Abanoub, per tutti “Abu”, ha lottato per ore tra la vita e la morte e poi è deceduto in ospedale intorno alle 20. L'altro giovane è stato arrestato per omicidio e per lui, secondo quanto emerge, potrebbe scattare anche l’accusa della premeditazione.

L’aggressione Dalle prime ricostruzioni sembra che la lite tra i due giovani sia iniziata intorno alle 11 in bagno, nella scuola di via XX Settembre. Quando il 19enne ha tirato fuori il coltello, Youssef Abanoub ha cercato di scappare verso la sua classe. L’aggressione sarebbe avvenuta davanti all’aula, con gli altri alunni presenti: una sola coltellata, sotto il costato, che ha provocato una forte emorragia. I docenti hanno provato a tamponare il sangue, ma all’arrivo dell’ambulanza le condizioni del ragazzo sono apparse subito disperate. C’è stata la corsa verso la shock room del pronto soccorso, dove gli è stato praticato il massaggio cardiaco. Una volta stabilizzato, Youssef Abanoub ha subìto un delicato intervento nel reparto di chirurgia toracica e poi è stato trasferito intorno alle 16 in rianimazione. Ma non ce l'ha fatta: il ragazzo - originario di Fayyum, vicino Al Cairo, che viveva a La Spezia con la famiglia da anni - è morto in serata, poco prima delle 20. Vedi anche La Spezia, morto 18enne accoltellato a scuola: fermato compagno