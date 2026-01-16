Dopo l' accoltellamento mortale di un 18enne da parte di un compagno di classe in un istituto scolastico de La Spezia, accelera il varo del pacchetto sicurezza che il governo sta mettendo a punto in questi giorni. Al momento il provvedimento è previsto come disegno di legge ed è pronto ad approdare entro fine mese sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma, alla luce dell'episodio di violenza, potrebbe esserci un'accelerata con il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni (Lega) che paventa la trasformazione in decreto. Le misure allo studio puntano a limitare la violenza giovanile, coinvolgendo anche la responsabilità dei genitori e introducendo l'aggravante dei reati commessi in gruppo o nei pressi di scuole e giardini pubblici. "Le norme su cui sta lavorando il governo e che presto saranno proposte al Parlamento vanno proprio nella direzione di una tolleranza zero sulle armi da taglio, anche con pene accessorie tanto dure quanto ben comprensibili anche ai minori", ha detto la sottosegretaria all'Interno in quota Fdi Wanda Ferro, che alle opposizioni chiede "collaborazione".

Decreto sicurezza minori, le possibili misure

Nel provvedimento allo studio del governo spicca l'ampliamento dei reati per i quali si può applicare l'ammonimento del Questore nei confronti di ragazzi di età compresa tra 12 e 14 anni. Trovano spazio inoltre le ipotesi nuove circostanze di reato, come lesione personale, rissa, violenza privata e minaccia qualora commessi con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo. Verrebbe stabilita poi una sanzione da 200 a 1.000 euro per i genitori o chi è tenuto a sorvegliare i ragazzi. La stessa sanzione, irrogata dal Prefetto, verrebbe introdotta per i casi di ammonimento del Questore nei confronti di minorenni che hanno commesso atti persecutori o di cyberbullismo. Una stretta ulteriore riguarderebbe poi il divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a cinque centimetri e il divieto di vendere a minori, anche sul web, armi improprie, come strumenti da punta e da taglio. Verrebbe autorizzato l'arresto in flagranza anche per i minori in possesso di porto illecito di coltelli. La violazione del divieto di porto di coltelli con lama di lunghezza superiore a 8 centimetri verrebbe punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Un'aggravante specifica, con aumento di pena da un terzo alla metà, verrebbe poi prevista qualora il reato sia commesso da persone travisate o da un gruppo o nei pressi di luoghi come le scuole, i giardini pubblici o le stazioni.

Salvini: "Sconvolgente, ora stretta contro lame"

Sono diverse intanto le reazioni dei partiti sulla vicenda. "Sconvolgente, doloroso, assurdo. Troppa violenza, troppi coltelli anche tra i giovanissimi", ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un messaggio di cordoglio postato sui social. "Nel pacchetto sicurezza abbiamo già previsto una stretta contro le lame, ma oltre alla legge servono prevenzione ed educazione", ha aggiunto Salvini. "L'amministrazione comunale esprime il più profondo cordoglio per la tragica morte del giovane studente coinvolto nell'aggressione avvenuta questa mattina presso l'Istituto Domenico Chiodo. Alla sua famiglia, e in particolare ai genitori colpiti da un dolore immenso e inaccettabile, va la più sentita e sincera vicinanza di tutta la comunità", ha dichiarato il sindaco de La Spezia Peracchini. Un messaggio di cordoglio è giunto anche dalla prima cittadina di Firenze, Sara Funaro. "La morte del ragazzo accoltellato a La Spezia è una tragedia che lascia una ferita e un dolore immenso alla famiglia e lascia ferite nella città. Abbiamo un problema di sicurezza nel nostro paese e nelle nostre città e abbiamo necessità di risposte concrete", ha aggiunto l'esponente Pd.