La Spezia, gravissimo studente di 18 anni accoltellato a scuola: fermato un compagno

Cronaca

L'aggressione è avvenuta questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo". A colpire il giovane a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro ragazzo. Il presunto aggressore è stato fermato

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato a scuola. L'aggressione è avvenuta questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente, che è poi stato fermato dalla polizia. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

 

Fermato un minorenne

La polizia della questura della Spezia ha fermato il presunto aggressore. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un compagno di scuola che in queste ore viene sentito in questura.  Le forze dell'ordine hanno raccolto svariate testimonianze tra docenti e studenti per ricostruire le circostanze dell'aggressione, che sarebbe avvenuta dopo una lite, cominciata in bagno e terminata in aula.


La vittima resta in prognosi riservata

La coltellata ha colpito il ragazzo alla milza perforandola. Dopo le prime cure sul posto, lo studente è stato trasferito all'ospedale Sant'Andrea di Spezia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. L'imponente fuoriuscita di sangue ha portato all'arresto cardiocircolatorio ma i chirurghi sono riusciti a rianimarlo. Il giovane, che ha 18 anni, versa comunque in condizioni particolarmente gravi e la prognosi resta riservata.

La solidarietà del sindaco al ragazzo ferito e alla sua famiglia

Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, contattato dall'AGI, ha commentato la vicenda esprimendo la sua solidarietà al giovane e alla sua famiglia.  "Condanno con fermezza quanto accaduto, che rappresenta un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Ci impegniamo quotidianamente a fornire modelli positivi, ora spero solo con tutto il cuore che il ragazzo ferito si salvi" ha aggiunto il primo cittadino. 

