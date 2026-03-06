Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 marzo: la rassegna stampa

Aperture ancora una volta dominate dai preoccupanti sviluppi del conflitto in Medio Oriente. L'Iran continua a rispondere agli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti: pioggia di missili e droni nella giornata di ieri, preso di mira anche l'Azerbaigian. E l'arsenale dei Pasdaran sembra pronto per un conflitto di lunga durata. L'Europa muove le sue pedine: Macron sente Meloni e Mitsotakis sugli aiuti a Cipro, con l'Italia che invia una nave. Trump dice no al figlio di Khamenei
- È ancora la guerra in Iran a dominare le aperture dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano le mosse dell'Europa: Macron sente Meloni e Mitsotakis sugli aiuti a Cipro. Anche l'Italia invia una nave. La premier: "Non entriamo nel conflitto". No di Trump all'elezione del figlio di Khamenei come nuova Guida suprema. Sì in Aula alla risoluzione sull'Iran: dai radar agli anti droni, che cosa darà Roma
- 'Il contrattacco dell'Iran' titola, invece, La Repbblica, sottolineando la pioggia di missili e droni lanciata da Teheran nella giornata di ieri: colpito anche l'Azerbaigian, affondata petroliera nel Golfo. Poi la minaccia: "Se Trump ci invade sarà un disastro". Macron sente Meloni: anche una nave italiana a difesa di Cipro. il ministro Crosetto: "Con i raid violato il diritto internazionale"
- Sulla Stampa si legge di 'incubo Iran', con la relazione degli 007 che parla di un arsenale dei Pasdaran ancora intatto e che conterebbe su 5mila missili: il conflitto sarà lungo. Teheran colpisce le navi americane, Trump attacca: "Figlio di Khamenei è un peso piuma, decido io il successore". L'Italia manda nave a difesa di Cipro, ma la premier Meloni ribadisce: "Non entriamo in guerra"
- 'Armiamoli e scappiamo' è il titolo di apertura con cui Il Fatto Quotidiano critica l'operato del governo, accusando la premier Meloni di 'darsi alla fuga' sul conflitto in Iran. 'Sta con gli aggressori', si legge, 'ma lo fa dire a Crosetto e Tajani'. Terrore per i rincari: l'Iran colpisce quattro raffinerie, la benzina ai massimi dal 2023
- Conto alla rovescia verso il derby di Milano sulla Gazzetta dello Sport. L'Inter in cerca del vero Barella per fermare Rabiot, vincere il duello di centrocampo e chiudere il discorso Scudetto. Allegri verso il rinnovo con aumento col Milan. Taglio alto per il via alle Paralimpiadi, con la cerimonia inaugurale in programma a Verona
- Derby di Milano in primo piano anche sul Corriere dello Sport, col Milan e Rafa Leao chiamati a tenere in vita il campionato nel posticipo di domenica sera. La Serie A torna in campo già stasera, col Napoli che affronta il Torino per blindare il terzo posto
- Su Tuttosport si legge che la Juventus ha messo nel mirino il portiere del Tottenham e e della Nazionale Guglielmo Vicario. Primi contatti con la società inglese, che valuta l'azzurro tra i 20 e i 25 milioni. In corsa ci sono anche Inter e Roma
- 'Bollette e benziana, caccia a chi specula' scrive in prima pagina Il Giornale, secondo cui l'esecutivo sarebbe pronto ad alzare le tasse per colpire chi esagera col caro-energia. Iran, sì alla linea del governo, con Meloni che ribadisce: "Non siamo in guerra"
- Di 'faro sulla speculazione' dei carburanti si parla sul Sole 24 Ore. La benzina supera quota 1,7 euro al litro, gasolio ai massimi da marzo 2004. Governo in allerta: oggi riunione di Mister prezzi per valutare anomalie. Crosetto: "Guerra fuori dal diritto internazionale, siamo sull'orlo dell'abisso"
- 'La sinistra si auto-affonda' titola ancora Libero, prendendo di mira l'opposizione che chiederebbe di seguire le orme della Spagna anti Trump mentre Madrid invia una fregata a Cipro. Anche qui spazio alla promessa di Meloni: "Non entreremo in guerra"