Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 marzo: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Aperture ancora una volta dominate dai preoccupanti sviluppi del conflitto in Medio Oriente. L'Iran continua a rispondere agli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti: pioggia di missili e droni nella giornata di ieri, preso di mira anche l'Azerbaigian. E l'arsenale dei Pasdaran sembra pronto per un conflitto di lunga durata. L'Europa muove le sue pedine: Macron sente Meloni e Mitsotakis sugli aiuti a Cipro, con l'Italia che invia una nave. Trump dice no al figlio di Khamenei

