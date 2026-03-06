Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 marzo: la rassegna stampa

Aperture ancora una volta dominate dai preoccupanti sviluppi del conflitto in Medio Oriente. L'Iran continua a rispondere agli attacchi condotti da Israele e Stati Uniti: pioggia di missili e droni nella giornata di ieri, preso di mira anche l'Azerbaigian. E l'arsenale dei Pasdaran sembra pronto per un conflitto di lunga durata. L'Europa muove le sue pedine: Macron sente Meloni e Mitsotakis sugli aiuti a Cipro, con l'Italia che invia una nave. Trump dice no al figlio di Khamenei