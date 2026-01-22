Valentino, anche oggi la camera ardente a Roma in attesa dei funerali

Valentino, secondo giorno di camera ardente a Roma in attesa dei funerali di domani. FOTO
Prosegue il saluto allo stilista, morto il 19 gennaio all'età di 93 anni. La camera ardente è aperta fino alle 18, presso la sua Fondazione in Piazza Mignanelli, nella Capitale. Domani i funerali alla chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri
- Seconda giornata di camera ardente per Valentino Garavani. Anche oggi, 22 gennaio, è possibile rendere omaggio all’imperatore della moda, morto tre giorni fa, all’età di 93 anni. Porte aperte dalle 11 alle 18. In foto: il socio di Valentino, Giancarlo Giammetti.
- Ieri sono state almeno 5mila le persone che hanno salutato lo stilista presso la camera ardente, allestita nella sede della Fondazione dello stilista in piazza Mignanelli, a Roma, negli spazi del centro culturale Pm23. Per oggi è previsto il passaggio del cardinale vicario di Roma, Baldassare Reina, di Pierpaolo Piccioli e di Donatella Versace.
- I funerali si terranno domani, 23 gennaio, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, sempre a Roma. Dopo la celebrazione, la salma sarà portata al cimitero Flaminio - Prima Porta.
- "I love beauty, it's not my fault": "Amo la bellezza, non è colpa mia", una delle citazioni più rappresentative di Valentino, si legge su una finestra della Fondazione.
- Alla camera ardente è arrivato anche Carlos Souza, ex partner di Valentino e storico pr, padre dei due "figliocci" dello stilista Sean e Anthony, che si vocifera potrebbero entrare nell'eredità.
- Per la seconda giornata è stato presente anche il compagno di Valentino, Vernon Bruce Hoeksema, insieme ai loro due carlini.
- Valentino era "un romano d'adozione, straordinario, e simbolo di arte, creatività, genio italiano: ci ha lasciato ma la sua icona rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo ed è il made in Italy per eccellenza", ha detto la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, uscendo dalla camera ardente.
- Presente anche una delegazione del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera, rappresentato da Simona Bonafè, Andrea Gnassi e Alberto Pandolfo. "Siamo qui per salutare un grande italiano, un maestro della moda che con le sue creazioni ha portato alto il nome del nostro Paese in tutto il mondo. Il suo sogno e la bellezza della sua arte hanno arricchito il patrimonio culturale italiano. Ci stringiamo al dolore di tutti coloro che lo hanno amato", hanno detto.
- Hanno salutato Garavani anche Beppe Convertini (a sx) e Gelasio Gaetani Lovatelli (a dx).
- Molti gli omaggi lasciati dagli ammiratori, tra cui anche qualche bigliettino.
- Mazzi di fiori e peluche sono stati lasciati ai piedi dell'installazione I'll be your mirror dell'artista Joana Vasconcelos, presentata proprio dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti negli scorsi mesi.