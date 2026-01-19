Il grande stilista si è spento a 93 anni. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, ha fondato la maison che porta il suo nome nel 1957 e due anni dopo ha aperto a Roma il primo atelier. Nella sua carriera ha vestito le donne più famose e potenti del mondo - è nota la sua profonda amicizia con Jackie Onassis - e ha riscritto il ruolo del colore rosso, creando l’inconfondibile “Rosso Valentino”. Ha lasciato la moda nel 2007, dopo una festa lunga tre giorni per il 45° anniversario della maison