4 Ristoranti, Chef Borghese a Reggio Calabria. Le anticipazioni

È Reggio Calabria, la città in cui si toccano Mar Tirreno e Mar Ionio, l’undicesima e penultima tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nella puntata di domenica 1° marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef Alessandro Borghese raggiunge la città per scoprire le origini di una cucina antica, caratterizzata da un mix di sapori decisi, salini e stagionati

Data la posizione strategica sullo Stretto di Messina, sono diverse le ricette che Reggio Calabria si contende con la vicina Sicilia: oltre a custodire le proprie tipicità locali, condivide alcuni piatti con la vicina Messina, e a sua volta li arricchisce con ingredienti unici come bergamotto, liquirizia, ‘nduja e la celebre cipolla di Tropea. La nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia mostrerà come la tradizione reggina tramandata di famiglia in famiglia offra un ampio panorama gastronomico che varia dal pesce alla carne: lo stocco, i maccheroni al sugo di capretto e la stroncatura sono solo alcune delle delizie proposte dai tantissimi locali del centro, alcuni ben saldi ai canoni della tradizione e altri aperti a nuove tendenze creative e influenze estere. Lo chef Alessandro Borghese, dunque, è atteso da un compito tutt’altro che semplice: eleggere il miglior ristorante del centro di Reggio Calabria. In questa penultima tappa del viaggio di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per domenica 1° marzo alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 locali in gara sono: “Royal Reef” di Demetrio; “Timo Restaurant” di Giovanna; “Lisca Bianca” di Lavinia; e “Casual Fish e Sushi” di Salvatore.

Pesce spada alla ghiotta: la sfida finale si gioca sul "Pinocchio della Costa Viola" Le regole restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che per prima cosa non rinuncia alla scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, devono cucinare lo stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. A Reggio Calabria il ruolo da protagonista spetterà al pesce spada alla ghiotta, ricetta simbolo della cucina reggina che nasce dall’incontro appunto tra il pesce spada - soprannominato “il Pinocchio della Costa Viola” e celebre per la prelibatezza della sua carne e per il rituale folkloristico che ne caratterizza la pesca – e il sugo alla ghiotta, emblema dei sapori calabresi in cui capperi, pomodoro, olive e olio extra vergine si integrano perfettamente. Le votazioni rimangono nascoste fino a quando i quattro ristoratori non si riuniscono allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono su ogni aspetto della gara. I voti dello chef Borghese, invece, vengono rivelati solo alla fine perché, come da tradizione, possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve un contributo economico da investire nella propria attività.



Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno per creare una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi. Dopo aver esplorato tutta la penisola da nord a sud, l’undicesimo viaggio gastronomico di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” si lascia alle spalle Reggio Calabria e la prossima settimana concluderà il suo percorso a Torino.