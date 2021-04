Valentino lancia la sua prima linea di make up inclusiva ed ecologica

Dedicata a tutti i generi, le età e le culture, in linea con i valori di inclusività e diversity espressi da sempre dal marchio, Valentino Beauty propone 40 fondotinta per andare incontro alle esigenze di ogni tipo di pelle, 50 rossetti e diversi prodotti per gli occhi

La casa di moda è pronta a sbarcare sul mercato dei cosmetici. Valentino Beauty rifletterà lo spirito e la visione del direttore creativo della Maison, Pierpaolo Piccioli , con una linea di make up inclusiva ed ecologica, 40 fondotinta per andare incontro alle esigenze di ogni tipo di pelle, 50 rossetti e diversi prodotti per gli occhi. “Piccioli esprime in questa collezione la sua visione della bellezza, portando la sua estetica inclusiva in cui le emozioni, i sogni e l’individualità sono essenziali – riporta una nota della Maison citata da Business Of Fashion – dove Valentino Beauty è bellezza umana, un trucco couture aperto a tutti i sessi, età e culture”.

Palette e rossetti "ricaribili" in ottica ecologica

La collezione completa sarà svelata il 31 maggio, con un pop-up store da Selfridges, nel Regno Unito, prima del suo lancio mondiale nell'agosto 2021. La maison da molti anni ha una linea di fragranze, lanciata nel 1978, e ma non aveva mai commercializzato cosmetici. Valentino Beauty rappresenta un make up di alta qualità dedicato a tutti i generi, le età e le culture, in linea con i valori di inclusività e diversity espressi da sempre dal marchio, che propone un modello di bellezza che supera il concetto di genere e abbraccia quello della diversità, lontano dagli stereotipi. Proprio per questo sono state concepite 40 sfumature di fondotinta per ogni tipo di incarnato, dai più chiari ai più scuri. Tantissima attenzione è rivolta poi all’ambiente, palette e rossetti saranno infatti ricaricabili, in modo da minimizzare lo spreco in una moderna ottica ecologica. Pensati in custodie ricaricabili, i prodotti incoraggiano gli utenti a mescolare e fare abbinamenti per soddisfare i propri gusti.