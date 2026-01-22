All’interno del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato l’incendio che ha causato la morte di 40 persone, giovanissimi per la maggior parte, c’erano ben 11 telecamere di sorveglianza. I video a disposizione terminano le riprese 3 minuti prima del rogo. Il quotidiano Bild ha visionato gli atti dell’inchiesta, ecco cosa emerge
Le riprese delle telecamere del bar Le Constellation di Crans-Montana si fermano alle ore 01:23 del primo gennaio. Tre minuti dopo scoppierà l’incendio che avrebbe causato la morte di 40 persone, tutte giovanissime, e il ferimento di tanti altri ragazzi, alcuni dei quali versano ancora in gravi condizioni. È uno dei passaggi chiave emersi dagli atti dell’inchiesta aperta sull’accaduto e visionati dal quotidiano tedesco Bild. Secondo la documentazione, il circuito di telesorveglianza avrebbe cessato di funzionare immediatamente a ridosso dell’inizio del rogo.
Ben 11 telecamere nel locale
Nel locale gestito dai coniugi Moretti erano presenti ben undici telecamere, ma le immagini si fermano a brevissima distanza dalla tragedia. Gli ultimi video disponibili mostrerebbero una parte superiore del locale semi-vuota, mentre lo spazio sottostante brulicante di persone. in festa. “Il sistema si è bloccato. Non sono più riuscito a riavviarlo", avrebbe riferito Jacques Moretti agli inquirenti. La dichiarazione risale all’interrogatorio del 1° gennaio, quando il gestore non era ancora formalmente indagato né sottoposto a detenzione preventiva
La porta d’emergenza
Un dettaglio, in particolare, sarebbe al vaglio di approfondimenti da parte degli inquirenti perchè risulterebbe in contraddizione con le testimonianze raccolte: la porta d’emergenza, dai fotogrammi a disposizione, sarebbe aperta e non chiusa. Ad ostruire parzialmente l’uscita ci sarebbe un mobile. Lì accanto, come si vede dalle immagini, è presente un estintore appeso alla parete.