Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Strage Crans Montana, le telecamere di Le Constellation spente 3 minuti prima del rogo

All’interno del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato l’incendio che ha causato la morte di 40 persone, giovanissimi per la maggior parte, c’erano ben 11 telecamere di sorveglianza. I video a disposizione terminano le riprese 3 minuti prima del rogo. Il quotidiano Bild ha visionato gli atti dell’inchiesta, ecco cosa emerge

Le riprese delle telecamere del bar Le Constellation di Crans-Montana si fermano alle ore 01:23 del primo gennaio. Tre minuti dopo scoppierà l’incendio che avrebbe causato la morte di 40 persone, tutte giovanissime, e il ferimento di tanti altri ragazzi, alcuni dei quali versano ancora in gravi condizioni. È uno dei passaggi chiave emersi dagli atti dell’inchiesta aperta sull’accaduto e visionati dal quotidiano tedesco Bild. Secondo la documentazione, il circuito di telesorveglianza avrebbe cessato di funzionare immediatamente a ridosso dell’inizio del rogo.

Ben 11 telecamere nel locale

Nel locale gestito dai coniugi Moretti erano presenti ben undici telecamere, ma le immagini si fermano a brevissima distanza dalla tragedia. Gli ultimi video disponibili mostrerebbero una parte superiore del locale semi-vuota, mentre lo spazio sottostante brulicante di persone. in festa. “Il sistema si è bloccato. Non sono più riuscito a riavviarlo", avrebbe riferito Jacques Moretti agli inquirenti. La dichiarazione risale all’interrogatorio del 1° gennaio, quando il gestore non era ancora formalmente indagato né sottoposto a detenzione preventiva

Indagini Crans Montagna, coniugi Moretti rifiutano responsabilità

La porta d’emergenza

Un dettaglio, in particolare, sarebbe al vaglio di approfondimenti da parte degli inquirenti perchè risulterebbe in contraddizione con le testimonianze raccolte: la porta d’emergenza, dai fotogrammi a disposizione, sarebbe aperta e non chiusa. Ad ostruire parzialmente l’uscita ci sarebbe un mobile. Lì accanto, come si vede dalle immagini, è presente un estintore appeso alla parete. 

