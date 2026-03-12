Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Snowboarder italiano muore dopo una caduta in Tirolo: il 35enne deceduto a Innsbruck

Cronaca
©Ansa

L'uomo è precipitato lungo una pista rossa, riportando gravi traumi alla testa. Soccorso e trasportato in elicottero in ospedale, è deceduto nonostante le cure

ascolta articolo

Un uomo italiano di 35 anni, residente nel Lazio, è deceduto tre giorni dopo un grave incidente avvenuto mentre praticava snowboard ad Aschau, nel Tirolo. Secondo quanto riferito dalla polizia austriaca, stava scendendo lungo una pista rossa del comprensorio di Hochzillertal quando è caduto autonomamente, senza il coinvolgimento di altre persone.

Le gravi lesioni alla testa e il decesso in clinica

La caduta gli ha provocato traumi severi alla testa. Il servizio piste è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi, constatando la gravità delle condizioni dell'uomo. Il trentacinquenne è stato trasferito d'urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck con l'elicottero di soccorso, dove è deceduto tre giorni dopo il ricovero.

Potrebbe interessarti

Austria, valanga in Tirolo: un morto. Corpo ritrovato dopo ore

Cronaca: Ultime notizie

Aggressioni a medici e infermieri, nel 2025 23mila operatori colpiti

Cronaca

I dati della Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le...

Roma, torture al carcere minorile Casal del Marmo: indagati 10 agenti

Cronaca

Inchiesta della Procura su pestaggi e aggressioni che sarebbero avvenuti. "Vi porto sopra e vi...

Save the children: in Italia reati dei minori aumentati anche del 455%

Cronaca

Sono aumentate rapine, risse e lesioni personali, con un’efferatezza "apparentemente insensata"...

Ambulatorio medico abusivo chiuso dai Nas a Catania: denunciata 40enne

Cronaca

Si presentava sui social come "medico estetico" e pubblicizzava trattamenti con botox e filler a...

Bologna, Hiv trasmesso alla figlia e non curato: genitori a processo

Cronaca

I genitori avrebbero nascosto a tutti la sieropositività della madre e, dopo il parto, non...

Cronaca: i più letti