L'uomo è precipitato lungo una pista rossa, riportando gravi traumi alla testa. Soccorso e trasportato in elicottero in ospedale, è deceduto nonostante le cure

Un uomo italiano di 35 anni, residente nel Lazio, è deceduto tre giorni dopo un grave incidente avvenuto mentre praticava snowboard ad Aschau, nel Tirolo. Secondo quanto riferito dalla polizia austriaca, stava scendendo lungo una pista rossa del comprensorio di Hochzillertal quando è caduto autonomamente, senza il coinvolgimento di altre persone.

Le gravi lesioni alla testa e il decesso in clinica

La caduta gli ha provocato traumi severi alla testa. Il servizio piste è intervenuto immediatamente per prestare i primi soccorsi, constatando la gravità delle condizioni dell'uomo. Il trentacinquenne è stato trasferito d'urgenza alla clinica universitaria di Innsbruck con l'elicottero di soccorso, dove è deceduto tre giorni dopo il ricovero.