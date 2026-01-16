A Ischgl, nel Tirolo austriaco, una persona è morta a causa di una valanga. Secondo il portale news del quotidiano Tiroler Tageszeitung, il distacco della valanga a lastroni è avvenuto con ogni probabilità già ieri nei pressi dell'impianto di risalita Pardatschgratbahn, ma è stato notato solo questa mattina dagli addetti al soccorso piste, che hanno immediatamente fatto scattare le operazioni di ricerca sul cumulo di neve. Durante l'ispezione della massa nevosa è stata individuata una persona, per la quale, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Al momento non è ancora chiaro se altri sportivi siano rimasti coinvolti e le ricerche sul campo sono tuttora in corso. Il pericolo valanghe in zona attualmente è di grado 3 su 5, ma il vento in quota e le basse temperature possono incidere localmente notevolmente sul rischio slavine.