Il premier si è rivolto in particolar modo a tutti gli studenti che di recente hanno frequentato la discoteca Club Chemistry di Canterbury, individuata come centro del focolaio. Intanto i casi accertati salgono ad almeno venti, due i decessi
Continua a preoccupare l'epidemia di meningite acuta che ha colpito il sud dell’Inghilterra. Sono ormai almeno 20 i casi registrati in pochi giorni e due i morti: uno studente dell'università locale e una studentessa della scuola secondaria. La malattia sta colpendo prevalentemente giovani e studenti portando il premier britannico Keir Starmer a rivolgere un appello urgente a chiunque abbia frequentato la discoteca Club Chemistry di Canterbury, individuata come centro del focolaio di meningite nel Kent. Il primo ministro laburista, prima dell'inizio del Question Time alla Camera dei Comuni, ha invitato i giovani a "farsi avanti" per ricevere una terapia antibiotica. Il 18 marzo ha preso avvio il programma di vaccinazione mirata per 5.000 studenti nel Kent: intanto sono già state distribuite almeno 2.500 dosi di antibiotici in via precauzionale.
Epidemia “senza precedenti”
Le autorità britanniche l’hanno definita un'epidemia di meningite acuta “senza precedenti”. Mentre si attende la diffusione dei dati aggiornati, le autorità sanitarie hanno fatto sapere che una persona con i sintomi della malattia, scatenata soprattutto dal batterio meningococco B (MenB), è stata ricoverata in un ospedale di Londra ma proveniva dalla contea del Kent. Il ministro della Sanità, Wes Streeting, ha lanciato un invito alla calma ai microfoni della Bbc sottolineando che, a differenza di quanto riportano i media, il focolaio non viene trattato come un'emergenza nazionale ma la risposta viene gestita a livello nazionale.
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