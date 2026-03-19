Continua a preoccupare l'epidemia di meningite acuta che ha colpito il sud dell’Inghilterra. Sono ormai almeno 20 i casi registrati in pochi giorni e due i morti: uno studente dell'università locale e una studentessa della scuola secondaria. La malattia sta colpendo prevalentemente giovani e studenti portando il premier britannico Keir Starmer a rivolgere un appello urgente a chiunque abbia frequentato la discoteca Club Chemistry di Canterbury, individuata come centro del focolaio di meningite nel Kent. Il primo ministro laburista, prima dell'inizio del Question Time alla Camera dei Comuni, ha invitato i giovani a "farsi avanti" per ricevere una terapia antibiotica. Il 18 marzo ha preso avvio il programma di vaccinazione mirata per 5.000 studenti nel Kent: intanto sono già state distribuite almeno 2.500 dosi di antibiotici in via precauzionale.