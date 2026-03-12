Aggressioni a medici e infermieri, nel 2025 23mila operatori colpiti

I dati della Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie segnalano 18 mila episodi in un anno ascolta articolo

Sono 23.367 gli operatori sanitari vittime di quasi 18mila episodi di aggressione verificatisi nel 2025. A diffondere i dati è la Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata sul sito del ministero della Salute in occasione della Giornata di prevenzione contro la violenza agli operatori sanitari e socio-sanitari.

Segnalazioni stabili Il confronto coi dati dello scorso anno mostra una tendenza alla stabilità, con un leggero calo degli episodi (nel 2024 erano stati 18.392) contrastato da un aumento del numero degli operatori colpiti, passati da 22 a oltre 23mila. Responsabili delle aggressioni sono, nella maggior parte dei casi, i pazienti, seguiti da familiari e caregiver.

Aggressioni verbali le più frequenti Così come nel 2024, la tipologia di aggressione più diffusa è quella di stampo verbale (69%), mentre quelle fisiche rappresentano un quarto esatto del totale (25%) e quelle contro la proprietà si attestano al 6%.