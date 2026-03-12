Sono aumentate rapine, risse e lesioni personali, con un’efferatezza "apparentemente insensata" che nasconde fragilità emotive diffuse e un progressivo svuotamento affettivo. Preoccupa, inoltre, la crescita nel 2025 di minori denunciati o arrestati per associazione mafiosa in alcuni territori. Questo quanto emerge dal rapporto "Dis(armati). Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà" di Save The Children ascolta articolo

Nei primi sei mesi del 2025 i minori denunciati o arrestati in Italia per associazione mafiosa sono stati 46 - quasi la metà tra Catania (15) e Napoli (6) -, mentre nell'intero 2024 erano stati 49. Nello stesso periodo del 2025 sono diminuiti i reati di associazione a delinquere per i minori: 22 casi contro i 109 in tutto il 2024. Aumentano anche gli under 18 denunciati o arrestati per reati violenti, rapina, lesioni personali e rissa, e viene confermata la maggiore diffusione delle armi e la 'normalizzazione" dell'uso dei coltelli. Questo lo scenario che emerge dal rapporto di Save The Children "Dis(armati). Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà".

Reati per porto abusivo di armi in crescita del 455%

Dati che spaventano, anche se paragonati a quelli più alti del 2024 (571 per rapina, 267 per lesioni, 56 per risse). In particolare, i casi di minori denunciati o arrestati per porto abusivo di armi è salito del 455% in dieci anni: da 27 nel 2014 a 150 nel 2024. “Questi ragazzi usano la voce e le mani perché si sentono invisibili”, spiegano gli operatori sociali che sono stati intervistati per la ricerca, che raccontano come spesso nelle storie di questi giovani ci sia un'infanzia segnata da violenza o solitudine.

Adolescenti “disarmati” di fronte a nuove fragilità psicologiche Nonostante questo l'Italia - ribadisce l'organizzazione - è uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi in Europa. "Sebbene la violenza oggi appaia sempre più armata - puntualizza Save the Children - con l'uso di pistole, coltelli e armi improprie, gli adolescenti sono sempre più 'disarmati' di fronte a nuove fragilità psicologiche e relazionali, spaventati da un mondo esterno che considerano pericoloso, imprevedibile, segnato da conflitti e violenze all'interno delle famiglie e nella società, con casi di autolesionismo e tentati suicidi e, in alcuni casi, uso di sostanze e dipendenze". Ed è per questa ragione, a giudizio di Save The Children, che "la risposta non può essere solo punitiva" ma che è necessario "potenziare i percorsi educativi" e soprattutto "rafforzare i presidi di ascolto e l'educazione alla non-violenza". Approfondimento Il Papa: "Violenza contro donne è barbarie, non va mai giustificata"

Save the Children: “Più rapine e lesioni personali tra 14 e 17enni” Tanti i dati come il numero di minori e giovani adulti segnalati agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Ussm) dall'Autorità giudiziaria, che diminuisce di poco più di un terzo negli ultimi vent'anni, passando da 23.000 nel 2004 a 14.220 nel 2024. Di contro i minori e giovani adulti presi in carico dagli Ussm, sono 23.862, in aumento rispetto agli anni precedenti, "soprattutto a causa - pone l'accento Save The Children - della permanenza prolungata nel sistema penale di giustizia minorile, anche in seguito all'attuazione del Decreto Caivano che ha ampliato i casi di custodia cautelare per i minorenni e ristretto l'accesso alle alternative al carcere". Il 73% ha tra i 14 e i 17 anni e l'1% ha meno di 14 anni, i giovani adulti sono il 26%.