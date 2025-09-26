Esplora tutte le offerte Sky
Napoli, insulti e schiaffi ad un'infermiera e ad una dottoressa

Cronaca
©Ansa

E' successo nei locali dell'ospedale Monaldi, dove i carabinieri sono dovuti intervenire a causa di un'aggressione. Un'infermiera in turno, infatti, avrebbe chiesto ripetutamente ad una 26enne che stava parlando al telefono di abbassare il volume della propria voce. La giovane, in risposta, l'ha insultata, colpendo con uno schiaffo una dottoressa intervenuta per sedare la lite

ascolta articolo

Momenti di tensione, nella giornata di ieri, nei locali dell'ospedale Monaldi di Napoli. I carabinieri del Vomero, infatti, sono dovuti intervenire presso la struttura ospedaliera a causa di un’aggressione. Un’infermiera in turno, infatti, avrebbe chiesto ripetutamente ad una 26enne che stava parlando al telefono di abbassare il volume della propria voce. La giovane si trovava nell’area di degenza e disturbava gli altri pazienti presenti.  La stessa 26enne avrebbe risposto insultando l’infermiera e poi colpendo con uno schiaffo una dottoressa intervenuta durante la lite.  Gli stessi carabinieri intervenuti sul posto hanno identificato e denunciato la ragazza. 

