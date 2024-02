Tra i 250 migliori ospedali al mondo ci sono 14 italiani: ecco quali

Il magazine americano Newsweek ha analizzato 2.400 ospedali di 30 Paesi e ha stilato la classifica dei migliori. Il numero 1 in assoluto è negli Usa. Per trovare la prima struttura italiana dobbiamo scendere al 35esimo posto: è il Policlinico Gemelli di Roma. Sei quelle lombarde. Tra gli italiani al top mondiale, però, non compare alcun nosocomio delle regioni del Sud