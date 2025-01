Milan Unlocked, il libro presentato in Triennale il 16 gennaio

Il dibattito

Il libro è l’esito di una ricerca condotta nel 2021 che ha analizzato i cambiamenti avvenuti nelle politiche, nei comportamenti e negli spazi urbani di Milano a seguito della Pandemia del 2020-21, in comparazione con altre città internazionali. Dopo una grande slancio - che ha visto la città milanese tra le prime a livello mondiale a essere colpite e a reagire tempestivamente con modifiche a larga scala sullo spazio pubblico - sembra notarsi una difficoltà a trasformare in politiche strutturate e con visione a lungo termine molte delle politiche temporanee intraprese. Come sblocchiamo Milano, come sblocchiamo lo spazio pubblico oggi? Per riqualificare e ripensare lo spazio pubblico ci vogliono risorse, economiche e umane. Ci vogliono idee, ci vuole una cultura generale che consideri lo spazio pubblico il bene comune della città e ne valuti il valore di grande regolatore sociale, decidendo di investire su questo. L’incontro prende come spunto la nuova pubblicazione Milan Unlocked. Lo spazio pubblico dopo la pandemia per sollecitare un dibattito su come realmente sbloccare il progetto dello spazio pubblico della città. Dopo una breve presentazione del libro, verrà chiesto agli ospiti di proporre un breve intervento, argomentando il proprio punto di vista sul tema e un contributo per l’azione.