Alla Milano Design week un viaggio immersivo con CUPRA

Fino al 13 aprile il brand automotive di Barcellona attende i visitatori per offrire loro un percorso tra innovazione, tecnologia e performance. Al CUPRA Garage Milano di Corso Como 1, e nei due spazi adiacenti di Piazza XXV Aprile e della Garibaldi Gallery, si esplorerà il rapporto tra uomo e macchina, andando oltre la tradizione, in un percorso espositivo pensato come un dialogo tra materiale e immateriale, tra tangibile e intangibile