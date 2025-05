Boom di vendite per il gelato di Charles Leclerc

A un anno dal suo lancio LEC, il brand nato dal sogno del pilota di Formula 1 Charles Leclerc, realizzato insieme a Federico Grom, Guido Martinetti e Nicolas Todt, fa il suo primo bilancio: nel 2024 il fatturato complessivo è stato di circa 3 milioni di euro, con un totale di 500 mila barattoli venduti, di cui il 25% al di fuori dell’Italia. Il 2025 vuole essere per LEC “l’anno del milione”: il primo obiettivo del brand sarà quello di raggiungere il milione di unità vendute dal lancio del brand, mentre il secondo, ancora più ambizioso, è venderne un milione nell’anno solare. La crescita sarà sostenuta dall’espansione distributiva sia in Italia che in Francia, grazie a nuovi accordi con i principali gruppi della grande distribuzione anche in nuove aree geografiche, e da un’ulteriore apertura internazionale: a febbraio LEC ha debuttato nel Regno Unito, partendo da 14 città tra cui Londra.

I risultati

Superando le aspettative previste e gli obiettivi prefissati nel primo anno, i numeri ottenuti raccontano un prodotto innovativo e desiderato, capace di affermarsi nonostante una distribuzione ancora contenuta nelle prime fasi di lancio. In Italia, la distribuzione ponderata ha raggiunto il 10%, mentre in Francia – dove il lancio è avvenuto solo a luglio – si è attestata al 3%. Ciononostante, LEC ha registrato in Italia rotazioni per punto vendita fino al 150% superiori ai marchi più affermati del mercato, con un’incidenza promozionale nettamente inferiore alla media di categoria: solo il 22% dei volumi venduti in promozione in Italia e nessuna attività promozionale in Francia. Dati che confermano una domanda naturale e spontanea, indice della forza del posizionamento e della riconoscibilità del brand.