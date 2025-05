Arriva "NOMEA – Il codice della fama", il nuovo libro Mondadori che svela come affermarsi, fare carriera ed essere ricordati dai posteri, grazie al personal branding. Fin dai tempi più remoti della storia dell'umanità la fama e la gloria sono state tra i desideri umani più profondi da raggiungere. Siamo animali sociali, sosteneva Aristotele sottolineando la naturale predisposizione dell’essere umano per una vita comunitaria, una vita sociale come condizione essenziale per vivere bene ed esprimere il pieno potenziale dell’individuo. Uscire dall’anonimato professionale però, non è spesso semplice. A tracciare una guida è il libro "Nomea -Il codice della fama", scritto da Gianluca Lo Stimolo, Ceo di Stand Out, e uno dei massimi esperti europei di personal branding.

Le parole dello scrittore Gianluca Lo Stimolo

“Viviamo -spiega l’autore del libro- in un mondo nel quale il desiderio di emergere e di essere riconosciuti dalla società come degli eroi è più forte che mai e passa più per la carriera professionale che attraverso la sconfitta di draghi e mostri. Il desiderio di essere notati, ammirati e ricordati può essere associato anche con l'ambizione di raggiungere l’autorealizzazione, essendo la fama un mezzo per manifestare i propri talenti e le proprie capacità. E nella cultura occidentale moderna è spesso vista come la via maestra verso il successo e la ricchezza, perché il riconoscimento sociale può aprire porte a opportunità e risorse fino a quel momento scarsamente o inefficacemente esplorate”. Prosegue Gianluca Lo Stimolo: “Nomea parla di comunicazione personale, di self marketing, di reputazione e ha la presunzione di volerne svelare i segreti, di incidere in modo consapevole sull'altrui percezione perché da quella nomea sarà determinato in buona parte il successo professionale”.