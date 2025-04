Milano Design Week, Banca Investis presenta “The space week”

Installazioni interattive, ambienti sonori e opere d’autore trasformano la sede di via Broletto in un percorso multisensoriale. Il progetto, firmato dall’agenzia GB22, è parte del palinsesto ufficiale del Fuorisalone 2025. Un’esperienza che unisce design, innovazione e creatività per raccontare la visione di Banca Investis

Un evento esclusivo firmato Banca Investis al Fuorisalone della Milano Design Week . Durante il Salone del Mobile, la banca presenta The Space Week, un progetto innovativo che, ideato dall’agenzia GB22, trasforma gli spazi della sede di via Broletto 5 a Milano in un percorso immersivo tra design, tecnologia e innovazione. Istituto di riferimento nel private banking, asset management e corporate investment banking, Banca Investis è da sempre impegnata nel supporto di progetti all’avanguardia e, negli ultimi anni, ha puntato sempre di più sul design, non solo come linguaggio estetico ma anche come asset strategico attraverso cui raccontare la propria identità, disegnare i propri prodotti e definire la propria visione del futuro. Per l'occasione, Investis ha scelto di far vivere il proprio posizionamento attraverso un’originale esperienza immersiva. “La Design Week rappresenta per noi un’occasione straordinaria per continuare a raccontare il nostro posizionamento, il nostro Uncommon Journey”, ha sottolineato Isabella Matera, head of brand management & corporate communication di Banca Investis. "Siamo una boutique con una forte vocazione al design finanziario e anche quest’anno vogliamo proporre ai nostri ospiti un percorso sorprendente che sveli il lato innovativo del wealth management".

Banca Investis alla Milano Design Week



Con la sua capacità di anticipare le trasformazioni del mercato e il suo impegno nella crescita sostenibile, Banca Investis, insieme a GB22, porta nel cuore della settimana del design milanese un evento imperdibile, capace di unire innovazione, creatività e design. Inserito nel palinsesto ufficiale del Fuorisalone 2025, il progetto include una fase teaser e culmina in un’esperienza multisensoriale che vede protagonisti artisti e designer di fama internazionale, affiancati da uno chef d’eccezione. L'obiettivo è quello di sottolineare ancora l’impegno di Banca Investis nel posizionarsi come leader nell’innovazione finanziaria, esplorando nuove frontiere come la space economy e gli investimenti alternativi.



Il progetto “The Space Week”



Aperto al pubblico su prenotazione nella giornata del 12 aprile, il percorso espositivo si sviluppa attraverso una serie di installazioni artistiche e ambientazioni immersive. Le vetrine esterne, progettate da Studio WÖA, si animano al passaggio dei visitatori, trasformando la soglia della banca in un’opera interattiva fatta di luci e corpi celesti. L’ingresso è affidato a un tunnel naturale che, ideato da Giacomo Dal Zotto, richiama una foresta tropicale colorata, metafora di un ecosistema stabile e duraturo in cui natura e innovazione si intersecano. Nel cortile interno si incontra invece l'opera Mete/Ora, una grande meteora interattiva firmata da Fabio Rotella che, simbolo di connessione e rinascita, risulta sospesa nello spazio, invitando il pubblico a riflettere sul rapporto tra uomo e universo. L'itinerario espositivo prosegue al piano -1, dove si trova The Sound Experience, un ambiente sonoro realizzato ancora da Studio WÖA che mette in dialogo spazio e foresta attraverso paesaggi sonori combinabili: un’esperienza immersiva attivata direttamente dai visitatori.



Le altre opere del percorso espositivo



Il viaggio continua nell'Auditorium con l'opera Origini, una creazione firmata nuovamente da WÖA che unisce mondo vegetale e mondo digitale in un paesaggio sotterraneo fatto di radici luminose e connessioni invisibili (metafora delle relazioni che tengono insieme persone, sistemi e idee). Si arriva infine al quinto piano, uno spazio contemplativo dove i visitatori possono osservare il cielo attraverso telescopi, circondati da elementi di design come le sedute Higold firmate Pininfarina Studio, le lampade della Vetreria Vistosi e i meteoriti in teche realizzate da Vetreria Malagoli. A completare l’ambiente, un piano tavolo in HPL phenol free realizzato da Puricelli Group, che si pone come esempio di innovazione sostenibile made in Italy e sintesi perfetta tra estetica, funzionalità e ricerca sui materiali.



Il progetto ideato da GB22



A rendere possibile questa visione è GB22, la sigla indipendente fondata da Vicky Gitto, che ha saputo interpretare il posizionamento di Banca Investis con una proposta originale. Il progetto si è distinto infatti per la sua capacità di unire strategia, innovazione e creatività, trasformando i valori del brand in un evento memorabile e coinvolgente. L’iniziativa è anche un’opportunità per esplorare le diverse aree di business di Banca Investis, sottolineandone il ruolo di protagonista nell’evoluzione del settore finanziario e il suo investimento nel design e nella creatività come leve di sviluppo economico e sociale. Con questa iniziativa, GB22 conferma ancora una volta la propria capacità di dare forma a esperienze uniche, supportando brand di prestigio nella costruzione di narrazioni innovative e ad alto impatto. Come evidenziato da Luca Giacobbe, COO di Banca Investis, la banca si propone come “designer di soluzioni finanziarie”, creando connessioni tra tradizione e futuro.



Per partecipare all'evento è possibile registrarsi sulla piattaforma EventBrite a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-space-week-ti-aspetta-1309555889919?aff=oddtdtcreator.