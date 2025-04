Milano Design Week, la mappa degli eventi da vedere al Fuorisalone

Sono 1300 gli eventi a Milano, dal centro alle periferie con 800mila visitatori in città, secondo le stime del sindaco Giuseppe Sala. Tantissime le iniziative in programma. Ecco una mappa interattiva per avere informazioni su tutti gli eventi

'Mondi connessi': mai come quest'anno il tema del Fuorisalone - il palinsesto di eventi parallelo al Salone del mobile (LEGGI LA GUIDA) in programma in fiera fino al 13 aprile - stride con l'attualità internazionale fra paura dei dazi, borse in picchiata e guerre. Eppure allo stesso tempo può essere visto come una voglia di reazione che invade con 1300 eventi Milano, dal centro alle periferie con, secondo le stime del sindaco Giuseppe Sala, 800mila visitatori in città. Tantissime le iniziative in programma.

Ecco la mappa interattiva per trovare gli eventi più interessanti.