Milano, torna la terza edizione del Festival Universitario

Il 10 Maggio torna a Milano il Festival Universitario che vedrà il coinvolgimento di oltre 2000 studenti e più di 50 speaker, uniti per una giornata di incontri, talk e networking, per ridurre la distanza tra aziende e il mondo dei giovani ascolta articolo

Torna la terza edizione del Festival Universitario di University Network, che vedrà una giornata di incontri, talk e networking tra studenti universitari e aziende. L’appuntamento si terrà il 10 maggio al Talent Garden di Via Calabiana 6, a Milano. Il festival di University Network, attraverso il coinvolgimento di oltre 50 speakers leader in diversi settori, si pone l’obbiettivo di ridurre la distanza tra le aziende e il mondo dei giovani, proponendo molteplici punti di confronto per ridurre paure e incertezze dei ragazzi, con un linguaggio pensato su misura per loro. Quest’anno, la formula prevede una giornata di speech, workshop e attività che pongono al centro il dialogo tra chi cerca e chi crea il lavoro.

Gli ospiti Gli speaker, professionisti di settori che spaziano dalla tecnologia al diritto, dall’economia alla geopolitica, dall’attivismo alla salute mentale, porteranno sul palco le loro storie, le loro strategie, i loro fallimenti e successi per raccontare, senza filtri, cosa significa costruire oggi una carriera sostenibile, appagante e capace di fare la differenza, soprattutto in un momento così complesso per approcciarsi al mondo professionale.