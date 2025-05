Empoli, festival della lettura e dell’ascolto "Mani” VIII edizione

"Leggenda", il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arriva alla sua ottava edizione. Da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri guarderanno alla torre incantata di Palazzo Leggenda, la biblioteca interamente dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi diventata il simbolo del Festival. “Mani” è il tema del festival di quest’anno, interpretato dall’autrice e illustratrice Marianna Balducci, che firma un manifesto in cui le mani diventano sostegno per una torre di bambini lettori e le dita diventano i loro occhi, aperti sulle pagine, sulle storie e sul mondo. La mano prefigura la scoperta del mondo, rende capace il corpo di indovinare e immaginare il mondo, sentendolo e poi riproducendolo con creatività. La mano è un simbolo di incontro, di cura, di lavoro, di aiuto, di accoglienza e di creazione, anche artistica.

L'evento

Tre giorni di incontri, spettacoli, momenti di riflessione, formazione e approfondimento, ma anche di risate e intrattenimento. Tre giorni di festa per tutta la città, attraverso la forza delle storie, che sanno offrire viaggi fantastici nell’immaginazione, ma anche nuove chiavi di lettura sulla realtà, sul passato, sul presente e sul futuro. "Leggenda Festival è un appuntamento consolidato per Empoli - dichiara il sindaco, Alessio Mantellassi - e quest'anno vuole essere veramente una festa per la città. La lettura e l'ascolto abbracciano tutti, uno scambio sempre ricco che porta a crescere, indipendentemente dall'età che si ha". Un’esperienza per tutti, anche in chiave turistica. Il visitatore di Leggenda che arriverà a Empoli troverà una città e un territorio ricco di proposte, attrazioni e attività. Sotto la direzione artistica di Silvia D’Achille, un fitto programma di appuntamenti, tutti gratuiti, e tantissimi ospiti: autrici e autori, illustratrici e illustratori, compagnie teatrali e artisti di ogni tipo.

Ospiti d'onore

La sezione “ascolto”, curata da GialloMare, prevede performance delicate e suggestive accanto a eventi scenografici e stupefacenti, con spettacoli che andranno in scena nel Chiostro degli Agostiniani, eventi per le strade della città e una sorprendente battaglia di cuscini in una delle piazze più belle d'Italia. Per la sezione “lettura”, accanto a nomi noti e pluripremiati, anche firme più giovani; accanto alla narrativa, anche libri di divulgazione o di varia; accanto a testi più classici, illustrati e non, anche fumetti; accanto a temi seri, importanti e necessari, anche argomenti più leggeri, ma mai superficiali. Una scelta volutamente variegata, tra grandi e piccole case editrici, tra generi letterari diversi, tra forme espressive differenti, perché, se lo scopo è la promozione alla lettura, è necessario far capire l’ampiezza e la varietà dell’offerta editoriale. Tra le autrici e gli autori presenti: Silvia Vecchini, Francesco D’Adamo, Gigliola Alvisi, Matteo Corradini, Annalisa Strada, GUD, Marianna Balducci, Daniele Movarelli, Silvia Serreli, Matteo Grimaldi, Nicoletta Bertelle, Luca Cognolato e tanti altri. Da segnalare inoltre due ospiti speciali: Geronimo Stilton, che proprio a maggio festeggia i suoi primi 25 anni di felicità, e Luca Trapanese, da sempre impegnato nel sociale, padre adottivo di Alba e autore di libri che parlano della vita che è perfetta proprio per le sue imperfezioni. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

I luoghi del festival

Palazzo Leggenda, Via Luigi Paladini Biblioteca Comunale Renato Fucini, Via Cavour 36 Piazzetta delle Stoviglie – Punto informazioni Piazza Farinata degli Uberti Piazzetta della Propositura Libreria NessunDove, Piazza Farinata degli Uberti 18 Libreria Libri & persone, Via del Giglio 53 Libreria Rinascita, Via Ridolfi 53 Giallo Mare Minimal Teatro, Via Paolo Veronese 10 Centro Giovani Avane, Via Magolo 32 Centro Trovamici, Largo della Resistenza 2 Piazza della Vittoria Spazio Soci UniCoop Firenze Centro*Empoli, Via Raffaello Sanzio 199. Info: www.leggendafestival.it email leggenda@comune.empoli.fi.it