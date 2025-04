Salone del Mobile e Fuorisalone 2025, guida della Milano Design Week

Porta Venezia Design District, giunta alla sua terza edizione, presenta No Boundaries Design. To Create, one must first question everything. Il concept 2025 ispirato a Eileen Gray pone le basi per un design senza barriere. Porta Venezia Design District che fa dell’inclusività, dell’attenzione ai giovani designer e dell’accettazione di tutte le forme di design i suoi segni distintivi, punta a ridefinire la narrazione rompendo gli schemi. Progettualità moderne, contaminate, senza limiti, che connettono linguaggi diversi e diventano la rappresentazione concreta del processo creativo che parte dal mettere e mettersi in discussione.



In foto: Porta Venezia Design District (courtesy of Fuorisalone.it)