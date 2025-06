Estate 2025, italiani primi in Europa per voglia di viaggiare

Nonostante le perduranti preoccupazioni finanziarie, le vacanze estive restano sacre per molti italiani, che intendono ridurre altre spese pur di potersi permettere di viaggiare. L'indagine rivela che il 68% degli italiani (contro il 60 degli europei) prevede di ridurre le spese legate al tempo libero (come ristoranti, attività culturali, abbonamenti in palestra), mentre il 67% (contro il 56% in Europa) rinvierà addirittura gli acquisti più importanti, come una nuova auto o la ristrutturazione della casa, per dare priorità ai viaggi. La spesa media per nucleo familiare prevista in Italia è di 1.950 euro (vs 2.217 in Europa) rispetto ai 1.674 euro dello scorso anno, con un aumento del 16%, in linea con la crescita europea (+12%). Guardando agli altri Paesi europei, l’'indagine ha rilevato che, rispetto all'estate 2024, molti viaggiatori in Germania (2025: 2.177 euro vs 2024: 2.157 euro), Spagna (2025:1.056 euro vs 2024: 1.019 euro) e Paesi Bassi (2025: 2.364 euro vs 2024: 2.291 euro) intendono mantenere livelli di spesa simili, mentre nel Regno Unito (2025: 2.747 euro vs. 2024: 2.322 euro) e in Svizzera (2025: 3.722 euro vs. 2024: 3.077 euro) si prevede un aumento significativo della spesa.