Viaggiare sicuri, Italia rimandata e Usa tra i peggiori: la classifica

Introduzione

Quando c'è da pianificare un viaggio, la sicurezza è uno degli aspetti che sempre più spesso viene tenuto in considerazione. Non si tratta solo di evitare luoghi alle prese con la diffusione della criminalità, ma anche di non correre il rischio di imbattersi in eventi naturali imprevisti e mettersi al riparo con una buona infrastruttura sanitaria. Una ricerca svolta da HelloSafe ha analizzato 35 criteri diversi per ogni Paese, permettendo di farsi un'idea di quali siano le destinazioni più sicure per il 2025