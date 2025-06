Top Best Walking Cities 2025, Roma sul primo gradino del podio

Introduzione

Roma è la migliore città al mondo da scoprire a piedi. Lo stabilisce la nuova classifica internazionale stilata da GuruWalk, la piattaforma di free walking tour che mette in contatto guide locali e viaggiatori desiderosi di conoscere una città in modo alternativo, lento e sostenibile. L'elenco delle Top 100 Best Walking Cities premia le destinazioni che meglio si prestano a essere esplorate a piedi, tenendo conto di fattori come la bellezza architettonica, la vivibilità urbana, la varietà degli itinerari e il patrimonio culturale. Considerando il numero di città presenti in classifica, l’Italia si colloca al secondo posto, superata solo dalla Spagna. Ecco la top ten delle città migliori al mondo da visitare a piedi.