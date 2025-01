Migliori città del mondo 2025, tre europee nella Top 10. LA CLASSIFICA

Introduzione

Come ogni anno, il magazine specializzato in viaggi Time Out ha sondato l’opinione degli abitanti di diverse città per stilare la lista dei 50 centri urbani meglio considerati al mondo per diversi aspetti: cibo, vita notturna e cultura, accessibilità economica, felicità e atmosfera generale. L’edizione 2025 vede al primo posto Città del Capo, seguita da un podio extraeuropeo. In Europa si posizionano in alto Porto, Londra e Copenhagen. Assenti le città italiane.