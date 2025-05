Cosa fare a Torino durante il Salone del Libro

Introduzione

Edizione numero 37 per il Salone del Libro di Torino, la più importante fiera dell'editoria italiana, che vanterà quest'anno la presenza di ospiti internazionali di spicco come Valerie Perrin, Tracy Chevalier, Joel Dicker, Paul Murray e Mircea Cartarescu, affiancati da autorevoli voci della cultura nostrana tra cui Licia Troisi, Dacia Maraini e Alessandro Barbero. Il tema dell'edizione 2025, in corso fino al 19 maggio al Lingotto Fiere, è “Le parole tra noi leggere”. Durante la kermesse,

oltre a visitare gli stand e partecipare ai talk in programma, si può esplorare il Salone Off che anima la città con eventi culturali in varie location. Da non perdere, a prezzo ridotto per i possessori di un biglietto della manifestazione, la visita alla Pinacoteca Agnelli e al Museo Egizio che, nel 2024, ha festeggiato i suoi primi 200 anni