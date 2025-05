Qualità della vita per fasce d’età: dove si vive meglio in Italia

Introduzione

Quali sono le città italiane dove anziani, giovani e bambini vivono meglio? A rispondere a questa domanda ci ha pensato l’indagine sulla “Qualità della vita per fasce d’età”, pubblicata da “Il Sole 24 Ore” e presentata al Festival dell’Economia 2025 di Trento. A contribuire, anche un sondaggio Eumetra, realizzato in collaborazione con Save the Children, incentrato in particolare sugli stili di vita dei teenager tra 11 e 15 anni.