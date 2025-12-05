Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento: cosa sappiamo

Introduzione

È tornata a casa nella notte la 27enne che risultava scomparsa dal 24 novembre scorso ed è stata ritrovata viva in uno stanzino accanto a una mansarda nella cittadina in provincia di Lecce, a pochi metri dalla sua abitazione. La giovane, accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri che erano riusciti a rintracciarla dopo aver sottoposto a interrogatorio l'amico Dragos Gheormescu e aver perquisito la mansarda dove quest'ultimo vive, è stata visita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari. Poi è potuta rientrare in famiglia. Ancora da chiarire le circostanze della scomparsa: fra le ipotesi al vaglio un sequestro o un allontanamento volontario.

"È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa", ha detto Gheormescu ai carabinieri. Una versione che sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana.