Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento: cosa sappiamo

Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamoCronaca
Introduzione
È tornata a casa nella notte la 27enne che risultava scomparsa dal 24 novembre scorso ed è stata ritrovata viva in uno stanzino accanto a una mansarda nella cittadina in provincia di Lecce, a pochi metri dalla sua abitazione. La giovane, accompagnata dal fratello Vladimir e dai carabinieri che erano riusciti a rintracciarla dopo aver sottoposto a interrogatorio l'amico Dragos Gheormescu e aver perquisito la mansarda dove quest'ultimo vive, è stata visita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dai sanitari. Poi è potuta rientrare in famiglia. Ancora da chiarire le circostanze della scomparsa: fra le ipotesi al vaglio un sequestro o un allontanamento volontario.
"È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa", ha detto Gheormescu ai carabinieri. Una versione che sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana.
Quello che devi sapere
Il ritrovamento
La svolta nel caso della scomparsa di Tatiana Tramacere è arrivata giovedì sera: è stata trovata dai Carabinieri a Nardò, nella mansarda dell'amico 30enne, l’ultimo ad averla incontrata. L’uomo, interrogato in caserma, era stato indagato inizialmente per istigazione al suicidio.
Le indagini
Gli specialisti del Ris dei carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Dragos Gheormescu, dove poi è stata trovata la ragazza, mentre il 30enne è stato interrogato per ore nel comando provinciale dei carabinieri di Lecce. Da giorni gli investigatori stavano analizzando tabulati telefonici, chat e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al 30enne, inizialmente sentito come persona informata sui fatti, era già stato sequestrato il telefono.
L’incontro con Dragos Gheormescu
Gli accertamenti dei carabinieri, coordinati dal procuratore di Lecce Giuseppe Capoccia, si erano subito concentrati sulle ultime ore in cui la studentessa salentina era stata vista. Il pomeriggio della scomparsa la 27enne aveva incontrato Dragos Gheormescu. I due, è stato ricostruito dagli inquirenti e confermato dallo stesso indagato in una intervista a Chi l'ha visto, si erano incontrati in un parco a poche centinaia di metri dalla casa della famiglia Tramacere. Lì si sarebbero intrattenuti per un paio d'ore. Avrebbero parlato del viaggio che Tatiana intendeva fare a Brescia, per incontrare il suo ex fidanzato, e lui si sarebbe offerto di accompagnarla. L'incontro sarebbe culminato in una "piccola discussione" ha detto il 30enne, assicurando però che si sarebbero poi salutati "senza tensioni", dandosi appuntamento al giorno dopo. Il biglietto per Brescia era già stato acquistato, ma sul bus la 27enne non è mai salita.
Nessun segno di costrizione
I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in questi 11 giorni e ormai sembrerebbe sempre più certo che si sia trattato di un allontanamento volontario, con l'aiuto dell'amico Dragos Gheormescu. Anche Dragos è tornato a casa la notte scorsa, e non è stato sottoposto ad alcuna misura cautelare. Ieri sera quando è stata trovata Tatiana, i carabinieri non hanno trovato alcun segno di costrizione. In mattinata la ragazza potrebbe essere nuovamente ascoltata.
Le ipotesi
"Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute. Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà", ha detto giovedì sera il colonnello Andrea Siazzu lasciando la casa in cui è stata trovata Tatiana Tramacere.
La gioia dei familiari
"In questo momento sto vivendo anticipatamente il mio Natale in famiglia", ha commentato Rino Tramacere, il padre di Tatiana. La ragazza dopo il ritrovamento è stata sottoposta ad alcuni accertamenti clinici all'ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce e poi riportata a casa. "Non è dato sapere oggi che sviluppi avrà la vicenda. Il dato oggettivo, ed è quello che è importante per la famiglia - ha detto l'avvocato della famiglia Tramacere, Tommaso Valente -, è che sia stata trovata viva".
